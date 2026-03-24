Reordenación de concejalías en el gobierno municipal socialista de Cee

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, reordena la concejalías del gobierno socialista (PSOE, 7 ediles), después de que la edil de Servizos Sociais, Emilia Trillo, "por motivos de índole estrictamente personal y por petición propia" pidiese dejar el cargo.

Sus competencias serán ahora asumidas por Luisa Rodríguez, que pasará a ser también la segunda teniente de alcaldesa y cederá las áreas de Cultura, Educación, Turismo e Participación Cidadá, que venía asumiendo hasta ahora, a la regidora municipal.

Seguirá colaborando activamente

Unos cambios que han dado lugar, según Margot Lamela, a "informaciones inexactas y carentes de rigor", que apuntaban a una crisis interna en el gobierno local.

Por ello quiere aclarar que "no destituí" a la edila de Servicios Sociales, "que seguirá colaborando activamente en esta área, especialmente en las actividades de atención a las personas mayores que se desarrollan en el centro social, manteniendo su compromiso con los vecinos y vecinas de Cee".

Seguirá desempeñando además sus funciones como representante en el GDR, los institutos Fernando Blanco y Agra de Raíces.

Sin cambios en las dedicaciones exclusivas

Respecto a las dedicaciones exclusivas, aclara que no habrá variaciones. Luisa Rodríguez continuará con una dedicación parcial del 75 %, en las mismas condiciones e idénticas retribuciones.

Por ello, asegura que las "informaciones publicadas no responden a la realidad". Muy al contrario, añade, "el equipo de gobierno mantiene su estabilidad, cohesión y unidad".

Cuando una compañera necesita un respiro por motivos personales, añade, "cuenta con el respaldo de la alcaldesa y de todos los concejales, garantizando en todo momento la continuidad del servicio y la atención a la ciudadanía".

Aclaraciones de Emilia Trillo

La propia Emilia Trillo, a través de sus redes sociales, salió al paso de dichas informaciones, señalando que "a alcaldesa non me destituíu, pedín poder parar por motivos persoais".

Se pregunta además "de onde sae que levo tempo sen realizar funcións? Nótase que non pasades polo concello".