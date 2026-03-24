INFRAESTRUTURAS
Val do Dubra adquire as parcelas para habilitar o futuro polígono industrial
O Concello fixo efectivo o pagamento dos 15 predios por valor de máis de 512.000 euros
Redacción
O Concello de Val do Dubra deu un paso decisivo cara á creación do polígono industrial de Bembibre coa sinatura das actas de ocupación e o pagamento, por valor de 512.085,02 euros en total, das 15 parcelas afectadas polo proxecto.
Formalizouse así o trámite clave, contando cun acordo maioritario das persoas propietarias, o que facilita o avance dunha infraestrutura estratéxica para o desenvolvemento económico do municipio.
Enclave idóneo
O ámbito sitúase nunha zona considerada clave, fronte á antiga fábrica da Telleira e con conexión prevista cara Faxón, ofrecendo unha localización axeitada para a implantación de empresas.
Desde o goberno local destacan que este paso supón «un avance fundamental» para dar resposta á demanda existente de solo empresarial por parte de pequenas e medianas empresas da contorna, que levan tempo reclamando espazos ben comunicados e con servizos».
Máis de 20 anos de trámites
O proxecto conta cun longo percorrido administrativo que se iniciou no ano 2005. En decembro do ano 2025 culminouse o expediente coa aprobación definitiva. Deste xeito, o procedemento iniciado hai máis de 20 anos culmina coa ocupación efectiva dos terreos e o pagamento dos mesmos.
Unha vez completado este proceso, o Concello centrará os seus esforzos en definir a fórmula máis axeitada para o desenvolvemento do polígono. O executivo local subliña que a creación do polígono de Bembibre será clave para fixar actividade económica e emprego en Val do Dubra, evitando a saída de proxectos empresariais cara outros municipios da comarca.
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales
- Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias