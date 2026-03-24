La Xunta retribuirá con 700 euros a 2.200 mariscadores que ayuden a regenerar los bancos de las 25 cofradías más afectadas

La Xunta presentó este martes a las cofradías gallegas un paquete de medidas dotado con 23 millones de euros para 2026 con el objetivo de recuperar los bancos marisqueros dañados y sostener la actividad de las profesionales del sector mientras dure ese proceso. La propuesta incluye convenios de colaboración con las cofradías para compensar económicamente a las mariscadoras que participen en tareas de regeneración, desde la retirada de depredadores al acondicionamiento del sustrato, la vigilancia o la siembra.

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, explicó que el plan busca que los bancos vuelvan a ser productivos y subrayó que la prioridad es intervenir con base en criterios técnicos y científicos. Según detalló, la Administración prevé ofrecer estos convenios a unas 25 cofradías con una afectación “moderada o severa” en sus bancos principales, especialmente en zonas del fondo de las rías y con mayor incidencia en las Rías Baixas, como la ría de Muros y Noia.

Las compensaciones tendrán carácter retroactivo. Es decir, las mariscadoras que ya hayan comenzado a trabajar en la recuperación de sus bancos podrán cobrar también por esas labores una vez se formalicen los convenios. La fórmula, insistió la conselleira, no se articula como una ayuda directa, sino a través de acuerdos con cada cofradía, que deberán presentar un plan de recuperación con cronograma, tareas concretas y participantes.

La Xunta calcula que en esos planes de gestión participan unas 2.200 personas. La referencia que maneja la Consellería es una dedicación de hasta 48 horas al mes, equivalente a unas cuatro horas al día durante entre diez y doce jornadas mensuales. Con ese máximo, la retribución rondaría los 700 euros por persona.

Además, los convenios permitirán a las cofradías imputar gastos de coordinación y control, ante la caída de ingresos por la menor actividad en las lonjas.

El paquete se completa con una partida específica de 1,5 millones de euros para repoblación y compra de semilla a través de otros instrumentos, y con 2 millones más para reforzar proyectos de regeneración y conservación de la biodiversidad, especialmente en las zonas de libre marisqueo.

La conselleira enmarcó estas medidas en una situación de emergencia derivada de los temporales y de la caída de salinidad que afectó a numerosos bancos, al tiempo que reclamó al Gobierno central que suspenda temporalmente las cuotas sociales de quienes se queden sin ingresos y que active ayudas para el sector al amparo de la declaración de Galicia como territorio afectado gravemente por una emergencia de protección civil.

Incertidumbre y preocupación

Desde la Federación Galega de Confrarías, su presidente, José Antonio Pérez Sieira, aseguró que las cofradías están “impacientes” por conocer el alcance de las medidas y defendió que la regeneración debe ser prioritaria. Según dijo, el sector atraviesa una situación límite, la peor de los últimos años. Recordó que las mariscadoras ya venían arrastrando dos campañas muy duras, marcadas por riadas y mortandad, y sostuvo que este año “acabó de matar casi todo” en las zonas más dañadas, aunque matizó que la afección depende de cada banco y de cada ría.

Pérez Sieira advirtió, además, que el gran problema no es solo limpiar o sembrar, sino el tiempo que necesitará el marisco para volver a criar y crecer en unas condiciones ambientales cada vez más difíciles. “Hay que esperar seis meses o un año”, apuntó, aludiendo también al impacto del cambio climático y a que la recuperación ya no tiene la rapidez de otras épocas.