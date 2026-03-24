FILME
Zas e Carballo acollen a presentación da curtametraxe de 'A Costa e os castelos'
Dirixida por Alejandro Gándara, propón unha viaxe pola Costa da Morte a través dos seus castelos, torres e pazos
A Costa e os castelos, a nova curtametraxe documental dirixida por Alejandro Gándara Porteiro, iniciará esta fin de semana o seu percorrido público con dúas primeiras presentacións en Zas e Carballo.
O filme propón unha viaxe pola Costa da Morte a través dos seus castelos, torres e pazos para compoñer un relato sobre historia, memoria, paisaxe e territorio, poñendo en diálogo o pasado e o presente destes espazos patrimoniais desde unha ollada rigorosa, sensible e contemporánea.
A estrea chega, ademais, nun momento especialmente significativo para o equipo da película, xa que Alejandro Gándara Porteiro e Manuel Lucas Mariño acaban de ser recoñecidos co Premio Mestre Mateo a Mellor Documental por 360 Curvas, traballo no que participaron como codirector e director de fotografía, respectivamente.
Este recente galardón supón un novo impulso para un proxecto que afonda tamén na relación entre memoria, identidade e territorio desde o cinema documental.
A primeira presentación terá lugar o venres 27 de marzo ás 20.30 horas nas Torres do Allo, en Zas. O segundo pase celebrarase o sábado 28 de marzo ás 20.00 horas no Espazo Sol de Carballo. Ambas presentacións contarán coa presenza do director do filme.
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- El 'pique' entre políticos dispara la puja de las uñas de San Lázaro, que alcanzó hasta 125 euros por lote
- Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias
- La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales