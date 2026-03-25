Vecinos de Cacheiras se concentran para que el Concello de Teo defienda sus hogares de una planta de residuos

La Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras, integrada por vecinos de esta zona del municipio de Teo, reprocha al Ayuntamiento, gobernado por el PP, su "pasividad" ante "un proyecto con impacto directo sobre el vecindario": el de la empresa de excavaciones y demoliciones Midón para ubicar una planta de tratamiento de residuos de la construcción en una zona con varias viviendas unifamiliares próximas. Sin embargo, la alcaldesa ya ha aclarado que no tiene competencia alguna, es de la Xunta, y que el proyecto solo incluye gestión de materiales inertes.

Así, después de que a finales de la semana pasada el Ayuntamiento de Teo emitiese un comunicado en el que admitió que "ni tan siquiera fue emitido" el informe de viabilidad urbanística que le solicitó la Consellería de Medio Ambiente, la plataforma vecinal se concentraba este miércoles advirtiendo que "eso no es neutralidad, es pasividad". "Cuando tenía la oportunidad de pronunciarse sobre la parcela y los accesos, decidió no hacerlo", reprueba en un comunicado, horas antes de que la tarde de este miércoles se celebre una concentración de vecinos contrarios a la instalación de la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición entre las aldeas de Feros y A Torre, coincidiendo con el pleno municipal.

Competencia y papel

En su comunicado, el gobierno encabezado por la popular Lucía Calvo de la Uz apuntaba que la autorización de la planta es "competencia exclusiva de la Administración autonómica", gobernada también con mayoría absoluta del PP. "Optó por no ejercer un papel activo de información, contraste y defensa de la población afectada", responde la plataforma vecinal.

Reducir gases

A raíz de que el propio gobierno municipal dijese que la planta de residuos de la construcción "cerrará el ciclo de vida útil de los materiales de la construcción, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y residuos contaminantes", la organización vecinal replica que presentarla "como una especie de punto limpio es una forma de restar importancia a lo que realmente se pretende implantar". "Lo que se cuestiona es la pretensión de situar esta actividad en un entorno con viviendas muy próximas, accesos locales y afecciones evidentes de ruido, polvo, tráfico pesado e impacto visual", contraponen los residentes en ese entorno rural. "El Ayuntamiento no puede esconderse detrás de la Xunta y, al mismo tiempo, salir públicamente a defender el proyecto", agregan.