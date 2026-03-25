EDUCACIÓN
Alumnos do IES Fernando Blanco, de Cee: "O noso instituto desfaise: Solucións xa!"
Os estudantes súmanse ás demandas do profesorado e da ANPA
O alumnado do IES Fernando Blanco de Cee esixe "actuacións urxentes" ante a falta de resposta ao deterioro das súas instalacións. Os estudantes sumáronse así ás demandas plantexadas tamén polo profesorado denunciando hoxe publicamente o estado do centro coa presentación dunha pancarta co lema O noso instituto desfaise: Solucións xa!.
"Goteiras, problemas eléctricos, un sistema de calefacción deficiente e o mal estado dos teitos forman parte do día a día dun centro que leva tempo advertindo destas deficiencias sen obter, ata o momento, unha resposta efectiva por parte da administración", subliñan.
Intervención inmediata
Unhas condicións que, engaden, "non só dificultan o desenvolvemento normal da actividade lectiva, senón que evidencian a necesidade dunha intervención inmediata".
O alumnado lembra que estas incidencias xa foron comunicadas en reiteradas ocasións polo profesorado e ANPA do centro, e considera "inaceptable a falta de actuación ante unha problemática que afecta directamente á calidade do ensino e á seguridade do alumnado e do profesorado".
Por este motivo, "esíxese á Consellería de Educación e aos organismos responsables que adopten medidas de maneira inmediata para garantir unhas instalacións seguras e dignas", conclúen.
- La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
- El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias
- Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo