Carballo licita la redacción del proyecto de rehabilitación y mejora de la eficiencia de la casa consistorial

El Ayuntamiento de Carballo sacó a licitación la redacción del proyecto de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de la casa consistorial, por un valor estimado de 53.719 euros.

El proyecto técnico deberá definir las actuaciones necesarias para la rehabilitación energética integral del edificio, incorporando soluciones constructivas y técnicas orientadas a la mejora del comportamiento térmico de la envolvente, a la reducción de la demanda energética, a la optimización del consumo de energía y a la integración de sistemas basados en energías renovables, de acuerdo con los criterios actuales de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático.

Ayuda de 6,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Carballo resultó beneficiario de fondos FEDER para Planes de Actuación Integrados (PAI), en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible. Le fue asignada una partida de 6.547.727,00 €, con una tasa de cofinanciación del 60%, destinada a la ejecución del Plan de Actuación Integrado 'Carballo a mano', con una inversión total elegible de 10.912.878 €.