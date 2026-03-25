A prisión dos detenidos por robos con fuerza en viviendas próximas a Santiago en diciembre

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago en colaboración con la Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro, en Ames, acaba de detener a dos personas como presuntos autores de varios delitos de sustracción de dinero y joyas en el perímetro compostelano. La investigación se inició a raíz de la comisión de varios robos con fuerza en viviendas el pasado mes de diciembre.

En el transcurso de la misma, los agentes averiguaron que los mismos eran realizados por miembros de un grupo criminal afincado en Cataluña, desde donde se desplazaban a distintos puntos de la geografía nacional, permaneciendo en el lugar varias semanas para la comisión de los ilícitos.

Forma de operar

El modus operandi consistía en trasladarse a zonas residenciales próximas a ciudades o pueblos durante el día, para localizar posibles objetivos, una vez seleccionados, realizaban un estudio de los accesos y posibles vías de escape.

Posteriormente, generalmente al anochecer, se desplazaban en el vehículo hasta una zona próxima, permaneciendo el conductor en su interior en labores de vigilancia mientras el resto del grupo, una vez comprobado que en su interior no se encontraban los moradores, accedía a la vivienda, registrando las habitaciones principales en busca de joyas y dinero en efectivo, preferentemente.

Acciones sucesivas

Tras conseguir su objetivo, regresaban al vehículo y se trasladaban a otro domicilio, en ocasiones en las proximidades del anterior, llegando a realizar 2 o 3 robos en pocas horas. Como fruto del trabajo de campo realizado, se logró la identificación y localización de 2 de los componentes del grupo, así como la recuperación de gran cantidad de las joyas sustraídas.

La Guardia Civil detuvo a estas 2 personas como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza y otro de pertenencia a grupo criminal y a la incautación de los efectos encontrados. Los detenidos, junto con las actuaciones, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza nº 2 de Santiago, que decretó su ingreso en prisión.

Restitución

Las joyas recuperadas fueron restituidas a sus legítimos propietarios, quedando aún gran cantidad de ellas sin entregar, por lo que si alguna persona considera que alguna de las que aparece en la fotografía puede ser de su propiedad, puede personarse en las dependencias del ETPJ de Santiago de Compostela para su reconocimiento y recuperación. La investigación continúa abierta, no descartándose más detenciones.