Lo más 'top' de la verbena gallega, la orquesta más viral y el artista del momento: este es el programa completo de la Pascua de Padrón

La Pascua de Padrón es la festividad por excelencia de este municipio del área compostelana y una de las citas más destacadas del calendario festivo gallego. Un año más, esta esperada cita promete no defraudar y llega con un cargado programa que se prolongará desde este viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril.

Durante más de dos semanas, la localidad padronesa contará con un sinfín de actividades, aunque, sin duda, la gran protagonista será la música, con actuaciones prácticamente a diario y propuestas de renombre para todos los públicos

Lo más 'top' de la verbena gallega

Dentro del amplio programa musical, las típicas verbenas gallegas serán protagonistas, como de costumbre, con los pases de algunas de las mejores orquestas del panorama.

En este sentido, en la edición de este año, la Pascua padronesa contará con las actuaciones de la Panorama, la París de Noia o la Olympus, entre otras.

Una actuación de la orquesta Panorama / O.P.

La orquesta más viral y concierto de 9Louro

A estas alturas es prácticamente imposible no haber escuchado alguna vez eso de "Yo quiero que me des, un besito nada más". Y es que así suena una de las canciones más populares actualmente, detrás de la que se encuentra Nueva Línea, la orquesta viral del momento, que no deja de ganar adeptos y que en apenas unos meses se ha convertido en una de las grandes sensaciones de Internet.

Ahora, la formación tinerfeña pondrá a bailar a Padrón esta Pascua con su 'Noche de Copas' o 'Un Beso' después de colocar estas dos versiones entre lo más escuchado de España desde principios de año.

Otro de los grandes nombres de la Pascua de este año es el de 9Louro. El joven artista de Muros es ya uno de los mayores referentes en la escena musical gallega actual y su actuación promete ser un éxito teniendo en cuenta las experiencias previas: el pasado mes de noviembre abarrotó la Igrexa da Universidade, con colas kilométricas de fans esperando por escucharlo, y el pasado jueves 19 de marzo se estrenó en la Sala Capitol tras vender todas las entradas en apenas una hora.

9Louro durante su concierto en la Sala Capitol / Carlos Grela

Programa completo

Si bien la Pascua comenzará ya este viernes 27 con la apertura de las atracciones, la inauguración oficial de la Pascua padronesa tendrá lugar el sábado 4 con la lectura del pregón, que este año corre a cargo del periodista Terio Carrera.

El propio sábado 4 de abril llegarán las primeras actuaciones de las fiestas de la mano de Olympus, en Fondo de Vila, y de la orquesta padronesa de referencia, Unión y Fuerza, en el Paseo do Espolón.

El día 5, Domingo de Pascua y jornada central de la celebración, será una de las jornadas más destacadas con el concierto de 9Louro en la Praza de Macías (21.00 h.) y la actuación de la Panorama en Fondo de Vila (desde las 22.00 h.). Además, la Banda de Música de Padrón y la charanga Mekanika Rolling Band amenizarán el mediodía, mientras que pasada la medianoche tendrá lugar el espectáculo DJ Matrek Show en el Espolón.

Para el día 6, el Lunes de Pascua, están marcadas las actuaciones de Los Satélites (al lado de la guardería) y de la París de Noia (Fondo de Vila); mientras que el Martes de Pascua, día 7, será el turno de la Charleston (al lado de la guardería) y de la Panorama City (Fondo de Vila).

Más música en Pascuilla

Tras un pequeño parón de tres días, la música volverá a sonar el viernes 10 de abril y llenará el fin de semana Pascuilla con otras tantas propuestas musicales.

Durante el fin de semana tendrán lugar las actuaciones de la viral Nueva Línea (el propio viernes en el Paseo do Espolón), así como de otras destacadas orquestas como Marbella, Atenas, La Fórmula, Capitol o Assia.

También habrá hueco para las sesiones vermú con Grupo Master o UF75, el XV Festival de Bandas Capital do Sar o las sesiones de DJs en el Open Air.

Fuera de las actuaciones musicales, el sábado de Pascuilla, 11 de abril, tendrá lugar la tradicional tirada de fuegos artificiales desde las 00.00 horas.