Los albaneses acusados de robar en viviendas de Brión y Teo podrán quedar en libertad
Aceptaron penas que van desde los dos años a los dos años y tres meses
Las condenas quedarán suspendidas si se comprometen a no delinquir más
E. Press-Marcos Manteiga
Los cuatro ciudadanos de origen albanés acusados de robar en varias viviendas de Teo, Brión y Oleiros han reconocido este miércoles los hechos y han aceptado penas que van de los dos años a los dos años y tres meses de prisión que, no obstante, quedarán suspendidas si no vuelven a delinquir.
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, había señalado para este miércoles el juicio contra estos cuatro procesados, que han intervenido en la vista por videoconferencia desde Alicante, uno de ellos desde prisión. El acuerdo llegado con Fiscalía rebaja las penas al considerar que el tiempo transcurrido desde los hechos -en febrero de 2022- y el juicio ha sido excesivo, teniendo en cuenta la complejidad de la causa.
Además de esta atenuante, también le aplican la de reparación del daño, dado que con carácter previo han ingresado los algo más de 11.000 euros que se corresponden con la totalidad de la responsabilidad civil.
Falsedad documental
A mayores del robo con violencia en casa habitada, que Fiscalía atribuye a los cuatro, el Ministerio Público también evidencia un delito de falsedad en documento oficial, dado que para huir emplearon un vehículo con placas de matrícula cambiadas. En el acuerdo alcanzado, la fiscal considera que solo dos de los cuatro acusados eran conscientes de estos hechos.
Así, han aceptado dos de ellos dos años de prisión, mientras que los otros dos han aceptado dos años y tres meses de cárcel. La pena ha sido suspendida con la condición de que no vuelvan a delinquir en el periodo de la condena y, en el caso de los condenados por falsedad, del pago de una multa.
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