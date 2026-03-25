Anuncian la reapertura al tráfico en la Praza da Galicia de A Estrada este viernes tras las obras de peatonalización

Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada, acaba de poner fecha y hora a la recuperación del tráfico en las vías afectadas por la obra de peatonalización y reforma de la Praza da Galicia. Se trata de las rúas 56, San Paio y Pérez Viondi. “Dixemos días atrás que queriamos abrir esta contorna ao tráfico antes da Semana Santa, e hoxe podemos confirmar que será xa este venres, ás 14.00 horas, cando quede restablecida definitivamente a circulación”, señaló el regidor.

Conexión recuperada

Esta apertura permitirá recuperar la conexión desde la Praza de Galicia con las calles Peregrina y Avenida de América. “Imos restablecer a normalidade no tráfico”, prosigue el mandatario local, añadiendo que “a obra vai dando pasos axigantados e eu quero agradecer á empresa Taboada y Ramos que durante o tempo de tantas chuvias avanzou sen parar en ningún momento”, admitió el jefe del ejecutivo local popular.

Asimismo, se sacó también el sombrero ante "todo o comercio e hostalería local que, nese entorno da Praza de Galicia estiveron prexudicados puntualmente, porque as obras hai que facelas e os cortes de tráfico foron inevitables”.

Empedrado

Louzao apuntó, al hilo, que ahora los trabajos van a continuar con el empedrado de toda la superficie de la plaza en sí. Y seguirán también con el ajardinamiento, con la colocación de la fuente y de la iluminación, incluyendo en este apartado la mítica Farola que le da nombre oficioso y popular a la Praza de Galicia. “Afrontaremos así o último mes e medio de obras, que van levarnos ata mediados do mes de maio”, concluía.