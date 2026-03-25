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Anuncian la reapertura al tráfico en la Praza da Galicia de A Estrada este viernes tras las obras de peatonalización

El regidor Gonzalo Louzao confirma la recuperación de la circulación en las calles 56, San Paio y Pérez Viondi

Quiso agradecer a la empresa constructora su labor y a los comerciantes locales su paciencia por los cortes

Hormigonado listo en en la Praza de Galicia del Concello da Estrada

Hormigonado listo en en la Praza de Galicia del Concello da Estrada / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada, acaba de poner fecha y hora a la recuperación del tráfico en las vías afectadas por la obra de peatonalización y reforma de la Praza da Galicia. Se trata de las rúas 56, San Paio y Pérez Viondi. “Dixemos días atrás que queriamos abrir esta contorna ao tráfico antes da Semana Santa, e hoxe podemos confirmar que será xa este venres, ás 14.00 horas, cando quede restablecida definitivamente a circulación”, señaló el regidor.

Conexión recuperada

Esta apertura permitirá recuperar la conexión desde la Praza de Galicia con las calles Peregrina y Avenida de América. “Imos restablecer a normalidade no tráfico”, prosigue el mandatario local, añadiendo que “a obra vai dando pasos axigantados e eu quero agradecer á empresa Taboada y Ramos que durante o tempo de tantas chuvias avanzou sen parar en ningún momento”, admitió el jefe del ejecutivo local popular.

Asimismo, se sacó también el sombrero ante "todo o comercio e hostalería local que, nese entorno da Praza de Galicia estiveron prexudicados puntualmente, porque as obras hai que facelas e os cortes de tráfico foron inevitables”.

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Empedrado

Louzao apuntó, al hilo, que ahora los trabajos van a continuar con el empedrado de toda la superficie de la plaza en sí. Y seguirán también con el ajardinamiento, con la colocación de la fuente y de la iluminación, incluyendo en este apartado la mítica Farola que le da nombre oficioso y popular a la Praza de Galicia. “Afrontaremos así o último mes e medio de obras, que van levarnos ata mediados do mes de maio”, concluía.

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