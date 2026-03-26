Una banca paralela con fondos de 151 clientes: así operaba el condenado a dos años de prisión por estafar 3,7 millones en Laxe

Un exagente de banca de Laxe acusado de organizar una red de irregularidades bancarias entre los años 2006 y 2014 para estafar 3,7 millones de euros ha aceptado dos años y ocho meses de prisión.

Asimismo, deberá pagar como responsabilidad civil una cuantía aún por determinar. La misma se decidirá en un juicio que se celebrará los días 22, 23 y 24 de septiembre después de haber reconocido el procesado expresamente el contenido íntegro de la petición de la acusación en estos términos, según ha expuesto la representante del Ministerio Público.

Ha sido en el juicio fijado para este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña tras un acuerdo entre las partes al reconocer los hechos el acusado y pactarse una rebaja de la condena. La misma incluye las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación parcial del daño causado.

Así, por el delito continuado de falsedad documental se le impone una pena de 11 meses de prisión y por estafa agravada y continuada, 21 meses de cárcel. Además, deberá pagar sendas multas de 450 euros.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado aprovechó el trato "personalizado y cordial" para establecer vínculos de confianza con sus clientes, muchos de ellos personas de avanzada edad con escasa cultura financiera.

Esta relación cercana le permitió crear una "banca paralela" ajena a cualquier control de la entidad bancaria oficial, en la que manipulaba las libretas de ahorro mecanografiando saldos ficticios, se apropiaba de efectivo que no llegaba a contabilizar, retiraba dinero de las cuentas falsificando firmas y suscribía seguros, préstamos y otro tipo de productos financieros a nombre de sus clientes.

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En concreto, la cuantía investigada asciende a 3.715.130,64 euros, que se repartirían en 2.916.388,25 euros sustraídos de fondos de 151 clientes y otros 798.742,39 euros obtenidos a través de 61 préstamos.