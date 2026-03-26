Detenido un vecino de Portas por tres robos con fuerza en Umia y Salnés

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caldas de Reis esclareció tres delitos de robo con fuerza tras una operación policial que ha permitido la recuperación y devolución de material industrial y profesional a sus propietarios.

La operación comenzó a principios del año pasado para la localización y detención de un varón de 30 años de edad y vecino de la localidad de Portas con innumerables antecedentes por delitos contra el patrimonio, contra las personas y contra la seguridad vial.

En el mes de julio del pasado año, tras una autorización judicial los agentes del equipo de investigación de Caldas de Reis, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil de Pontevedra, realizaron entrada y registro en el inmueble en el que residía.

En el momento de la entrada a la vivienda las fuerzas de intervención procedieron a la detención de esta persona, buscada por la comisión de delitos de distinta tipología y varias requisitorias judiciales, entre ellas una de entrada inmediata en prisión.

Durante la inspección domiciliaria, los agentes hallaron diversos objetos de origen sospechoso que el detenido no pudo justificar, entre los que destacaban una máquina de soldar de uso profesional, una hidrolimpiadora de la marca Karcher y material técnico de alta tensión específico para trabajos eléctricos. Los efectos están valorados en más de 5.000 euros.

La investigación posterior permitió determinar que el material de alta tensión procedía de una empresa vinculada a una subestación eléctrica, de donde había sido sustraído recientemente. El resto de los efectos intervenidos correspondían a otros dos robos con fuerza denunciados en la zona.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes y verificar los números de serie y marcas de propiedad, la Guardia Civil ha procedido a la entrega de todos los efectos a sus legítimos dueños.

Al varón se le atribuyen ahora, además de sus causas pendientes, tres nuevos delitos de robo con fuerza.

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Las diligencias practicadas han sido entregadas en los decanatos de los juzgados de los partidos judiciales de la localidad de Caldas de Reis y de la localidad de Cambados, ambas en la provincia de Pontevedra.