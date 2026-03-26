De O Pino a la isla de Ibiza: detenidos los autores del robo del superdeportivo Audi R8 que se paseó por Santiago

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil del robo de un vehículo superdeportivo -Audi R8- el pasado mes de junio en el Concello de O Pino, que fue visto en Santiago cuando su propietario ya había denunciado la sustracción del mismo, ha culminado con la detención de seis personas que ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Arzúa.

La diligencias de este sonado robo han estado a cargo del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de A Coruña, cuyos agentes explican que los autores utilizaron "una llave original, obtenida a través de un anterior propietario", para llevarse el coche sin forzarlo cuando este se encontraba estacionado en la vía pública.

Imagen cedida por la GUardia Civil del Audi R8 robado en el concello de O Pino y que fue recuperado en Ibiza / Cedida

Una vez sustraído, el vehículo de alta gama fue trasladado a una zona aislada del Concello de Negreira, donde los ladrones realizaron diversas modificaciones en el Audi R8 para evitar que fuera reconocido. Entre ellas, retiraron elementos aerodinámicos, eliminaron láminas de vinilo para recuperar el color original del coche o sustituyeron las placas de matrícula por las de otro vehículo de la misma marca y modelo. Asimismo, los ahora detenidos manipularon el número de bastidor mediante la técnica de troquelado para complicar aún más su detección.

El líder del grupo, un varón de 29 años residente en Oroso

Dos días después del robo, el superdeportivo fue trasladado desde Santiago -donde no pasó desapercibido por su color verde chillón- hasta la Comunidad Valenciana, siendo finalmente localizado y recuperado en la isla de Ibiza durante el mes de agosto.

Ahora el líder del grupo, un varón de 29 años residente en Oroso, y sus cinco colaboradores, están acusados de presuntos delitos de robo de vehículo a motor, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.