Divulgan en Teo ayudas por tres millones a las entidades vecinales
El Plan específico comunitario de la Xunta ofrece dos líneas: para obras y mejoras de infraestructuras y equipamiento o actividades
La AA VV A Baiuca recibió más de 63.000 euros en los últimos años, y Belén do Campo comprobó las mejoras en su local social
La delegada de la Xunta de A Coruña, Belén do Campo, junto a la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, animó a las entidades vecinales, de mujeres rurales o comunidades de aguas a solicitar las ayudas del Plan específico de acción comunitaria, con un presupuesto de 3 millones de euros y plazo abierto hasta el 20 de abril.
Durante una visita a la teense Asociación de Vecinos Baiuca, beneficiaria el año pasado, Do Campo comprobó las mejoras realizadas en su local social. Al hilo, destacó que la entidad recibió más de 63.000 euros en los últimos años para reformas y equipamiento. Con la ayuda más reciente se reformaron los aseos, se instalaron nuevas puertas y se mejoró la accesibilidad y seguridad con una barandilla de acero inoxidable.
Recordó que las solicitudes deben presentarse a través de la sede electrónica de la Xunta. Las ayudas tienen dos líneas: 2,6 millones para obras en locales y mejoras en infraestructuras, dando prioridad a zonas afectadas por incendios en 2025, y 400.000 euros para equipamiento y actividades.
Toda la inversión
Las subvenciones pueden cubrir toda la inversión, con un máximo de 12.000 euros para obras y 5.000 para equipamiento. Las entidades deben estar inscritas en los registros correspondientes. La Xunta ha invertido casi 30 millones desde la creación de esta orden y, en 2025, repartió setenta y dos ayudas en la provincia por cerca de 550.000 euros; en la comarca de Santiago, nueve asociaciones recibieron más de 92.000 euros.
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