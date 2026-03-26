La Panorama suspende su primera actuación del año en Galicia: "Supone un riesgo para el montaje y el espectáculo"

Con el mes de marzo llegando a su fin, la temporada de verbenas en Galicia comienza a florecer. La principal muestra de ello es que este fin de semana tendrá lugar el regreso a los escenarios de la orquesta Panorama tras su merecido descanso invernal.

La considerada como una de las mejores orquestas de España, para muchos la que más, arrancará su Time Tour 2026 este viernes 27 en la localidad asturiana de Grado, mientras que al día siguiente debía hacer lo propio en el parking de la sala Chanteclair, en Pontecesures.

Sin embargo, un pequeño contratiempo impedirá la actuación de la Panorama en la localidad pontevedresa, retrasando su primera cita en Galicia este año.

"Un riesgo"

"Tras la evaluación del estado del terreno, se ha constatado que el firme presenta un alto grado de humedad y reblandecimiento como consecuencia de la prolongada temporada de lluvias", explican desde la organización.

La inestabilidad existente en el suelo supone, por tanto, "un riesgo tanto para el montaje como para el correcto desarrollo del espectáculo".

Integrantes de la orquesta Panorama / Instagram

Nueva fecha

Una situación que ha desencadenado el aplazamiento de la actuación de la Panorama: "A partir de este jueves 26 de marzo se procederá a la devolución del importe de las entradas por el mismo método de pago empleado en la compra".

"Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión", añaden desde la organización del evento, que avanza que próximamente se anunciará la nueva fecha.

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El estreno en Galicia, el día 1

Por lo tanto, tras el aplazamiento de su actuación en Pontecesures, la primera ocasión para ver a la Panorama este año en Galicia tendrá que esperar un poco más, hasta el miércoles 1 de abril, cuando estarán en Codeso (Boqueixón), dando comienzo a un periplo por tierras gallegas que los llevará a Caldas, Melide y su Revolta Fest o la Pascua de Padrón, entre otras muchas actuaciones.