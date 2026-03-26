Feira Internacional de Galicia Abanca acoge en Silleda Expomunicipal y Enerxétika: 475 firmas expositoras de veintidós países

El recinto Feira Internacional de Galicia Abanca acoge la segunda edición de Expomunicipal y la quinta de Enerxétika, una doble cita que se prolongará desde este miércoles hasta el viernes 27 para convertir a Galicia en referente a nivel peninsular en la presentación de soluciones tecnológicas y servicios avanzados tanto para el ámbito local como el energético.

En conjunto, reunirán hasta 475 firmas expositoras de 22 países representadas por 167 expositores directos en una superficie de más de 7.700 metros cuadrados y con un programa de actividades con más de 70 conferencias.

Además, se incluyen una treintena de jornadas y foros, así como una gran área divulgativa con talleres y demostraciones. Estas cifras suponen que sea el segundo mayor evento profesional de la Fundación Semana Verde de Galicia en expositores directos y firmas. Así lo destacaban el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, junto con la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto; el director general de Planificación Enerxética e Minas y director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Pablo Fernández Vilas; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; y el director general de la Fundación Semana Verde de Galicia, Ricardo Durán.

Dos foros

En lo que se refiere a Expomunicipal, puesta en marcha en 2024 con carácter bienal, el conselleiro de Presidencia destacó que continúa su evolución como un espacio orientado a acercar a los concellos gallegos soluciones innovadoras para la gestión municipal. Además del área expositiva, cuenta con un programa de jornadas dirigidas a profesionales de la administración local, en las que se abordarán cuestiones como la gestión de espacios públicos o la prestación eficiente de servicios. Calvo destacó la inversión de 670 millones por parte de la Xunta este año en el ámbito local.

Referente

Y en lo que atañe a Enerxétika, el conselleiro de Presidencia señaló que se consolida como un certamen de referencia para analizar la evolución del sector energético y los retos de la transición energética, de forma justa y planificada para permitir desarrollar las energías renovables, fortalecer el tejido industrial y garantizar costes energéticos competitivos.