El Ayuntamiento de Ames acomete obras en Bertamiráns y Ortoño con el POS+ 2025 para mejorar calles y caminos

El alcalde de Ames, Blas García, el concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, y personal de Augas de Ames visitaron las obras de pavimentación en Bertamiráns (Rueiro, Telleira y el inicio del Camiño do Rueiro desde la avenida da Peregrina), así como la mejora del vial entre A Condomiña y Punxeiras (Ortoño). El proyecto, adjudicado a Cosmalca SL por 144.637 euros y financiado con el POS+ 2025, forma parte del plan municipal de mejora de vías.

Incluye la remodelación de la rúa Telleira (aceras más anchas, sentido único, aparcamiento regulado, nueva iluminación y señalización), el acondicionamiento de la rúa Rueiro (nuevo firme, señalización y reductores), la pavimentación de un tramo del Camiño do Rueiro y la mejora del vial entre A Condomiña y Punxeiras (nuevo asfaltado, limpieza y señalización).

Mantenimiento y más

El regidor destacó la importancia de mantener y mejorar tanto calles urbanas como caminos rurales, y explicó que "este proxecto forma parte do POS+ principal de 2025 no se inclúe a execución de seis proxectos por valor de 1.073.870 euros. Neste caso estase executando un proxecto que recolle actuacións en tres rúas do núcleo urbano de Bertamiráns e no viario que vai dende A Condomiña ata Punxeiras, na parroquia de Ortoño. Trátase de obras moi necesarias, xa que é tan importante facer obras novas, como realizar o mantemento e acondicionamento das rúas urbanas e dos camiños do rural xa existentes”.

.