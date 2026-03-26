El Ayuntamiento de Ames acomete obras en Bertamiráns y Ortoño con el POS+ 2025 para mejorar calles y caminos
Las actuaciones de pavimentación y remozado incluyen la remodelación de la rúa Telleira y el acondicionamiento de la rúa Rueiro
Incluyen también el inicio del Camiño do Rueiro desde la avenida da Peregrina y el vial que desde A Condomiña a Punxeiras
El alcalde de Ames, Blas García, el concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, y personal de Augas de Ames visitaron las obras de pavimentación en Bertamiráns (Rueiro, Telleira y el inicio del Camiño do Rueiro desde la avenida da Peregrina), así como la mejora del vial entre A Condomiña y Punxeiras (Ortoño). El proyecto, adjudicado a Cosmalca SL por 144.637 euros y financiado con el POS+ 2025, forma parte del plan municipal de mejora de vías.
Incluye la remodelación de la rúa Telleira (aceras más anchas, sentido único, aparcamiento regulado, nueva iluminación y señalización), el acondicionamiento de la rúa Rueiro (nuevo firme, señalización y reductores), la pavimentación de un tramo del Camiño do Rueiro y la mejora del vial entre A Condomiña y Punxeiras (nuevo asfaltado, limpieza y señalización).
Mantenimiento y más
El regidor destacó la importancia de mantener y mejorar tanto calles urbanas como caminos rurales, y explicó que "este proxecto forma parte do POS+ principal de 2025 no se inclúe a execución de seis proxectos por valor de 1.073.870 euros. Neste caso estase executando un proxecto que recolle actuacións en tres rúas do núcleo urbano de Bertamiráns e no viario que vai dende A Condomiña ata Punxeiras, na parroquia de Ortoño. Trátase de obras moi necesarias, xa que é tan importante facer obras novas, como realizar o mantemento e acondicionamento das rúas urbanas e dos camiños do rural xa existentes”.
.
- El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
- El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: 'Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive
- Compostelanos que venden sus joyas en medio de la caída del oro: 'Ajustamos el valor cada tres horas
- Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género
- El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
- Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo
- Así es el restaurante que ha dado a Ames su primer Solete Repsol
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química