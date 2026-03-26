Surf e olaría: deporte e cultura sobre as ondas na praia de Razo

Escolares de Carballo, Zas, Coristanco, Negreira e Santa Comba inician un programa ao redor da ciencia mariña

Unha alumna do CEIP Nétoma-Razo sobre unha táboa de surf. / Cedida

Suso Souto

Carballo

O programa educativo Aprende a través do surf, impulsado polo Concello de Carballo, inicia unha nova edición nos centros escolares do municipio e reafírmase como unha das iniciativas pedagóxicas máis completas de Galicia ao combinar o deporte, a ciencia mariña e a cultura oceánica.

Tras o éxito de participación de cursos anteriores, o proxecto arrincou esta semana no CEIP Nétoma-Razo, o primeiro en experimentar unha completa programación que vai moito máis alá das ondas, e continúa este xoves e o venres no Gándara-Sofán.

Nesta primeira fase de 2026, o alumnado do CEIP Nétoma-Razo conta cunha biblioteca especializada de 25 títulos sobre a cultura do surf en colaboración con Libros del Océano, ademais dunha exposición didáctica de 9 paneis sobre os cetáceos, tartarugas e aves mariñas que habitan as nosas costas, creada en colaboración coa Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), que poden verse esta semana e tamén despois das vacacións.

O programa continuará o seu periplo polo CEIP A Cristina e o CRA Ponte da Pedra despois da Semana Santa, preparando o camiño para as xornadas prácticas de surf que terán lugar en maio na praia de Razo.

Tradición e identidade

Como novidade destacada tras a Semana Santa, o proxecto integrará a artesanía local a través dun obradoiro-contacontos. Partindo da lenda Layar e a lectura do libro Origen, o alumnado afondará no coñecemento dos pobos indíxenas para rematar creando a súa propia táboa de surf en barro, nunha colaboración especial co Obradoiro Gorín de Buño. Esta actividade busca conectar a modernidade do surf coa tradición milenaria da olaría.

Proxección comarcal e inclusión

O impacto de Aprende a través do surf é cada vez maior, e este ano a praia de Razo recibirá tamén estudantes de centros de Coristanco, Santa Comba, Negreira e Zas.

A programación completarase nas vindeiras datas coa axenda para os institutos de Secundaria e as sesións de surf adaptado, para garantir que o mar sexa un espazo de aprendizaxe accesible e inclusivo para toda a rapazada.

