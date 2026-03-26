Melide acondicionará vías rurales con una inversión de 305.000 euros y en un plazo de cuatro meses
Llegarán a Corral de Medio, Piñeiros, Baltar, Camiño da Costa, Pista de Piñeiros, Mirce y Marrás
Construcciones Oviga será la empresa encargada de ejecutar las obras de mejora
El Concello de Melide va a mejorar la pavimentación y la seguridad viaria en el núcleo de Corral de Medio (Santalla); Piñeiros, Baltar, Camiño da Costa y Pista de Piñeiros; Mirce, (Moldes) y Marrás (Maceda).
Los trabajos fueron adjudicados en junta de gobierno a la empresa Construcciones Oviga por un precio total de 305.000 €, a través de un procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación. El plazo de ejecución desde el inicio de las obras será de cuatro meses.
Las actuaciones previstas incluyen el acondicionamiento, con la limpieza de cunetas, el fresado de hormigón existente para un espesor de 5 centímetros, la roza y despeje de la vegetación herbácea, así como las canalizaciones y pavimentos, más la pintura de señalización.
Blindar la seguridad
Estas obras suponen, tal y como aporta el alcalde, José Manuel Pérez, “un investimento importante na zona rural do noso Concello”, con intervenciones que van a permitir mejorar la seguridad viaria y favorecer el tránsito de varias vías que se encuentran deterioradas y en mal estado, y que necesitan de un arreglo urgente.
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