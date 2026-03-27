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Extinguido un incendio forestal en A Laracha que afectó a 33,5 hectáreas

En el operativo participaron tres helicópteros y ocho motobombas, entre otros medios

Imagen de archivo de un helicóptero durante la extinción de un incendio forestal.

Imagen de archivo de un helicóptero durante la extinción de un incendio forestal. / Cedida

Europa Press

A Laracha

Un incendio forestal declarado este jueves en el municipio de A Larachaquedó extinguido en las últimas horas, según ha informado la Consellería do Medio Rural, tras afectar a unas 33,5 hectáreas de terreno.

El fuego se inició pasadas las 16.00 horas de este jueves en la parroquia de Caión, y acabó afectando a 19,5 hectáreas de monte arbolado y 14 hectáreas de monte raso. Las llamas quedaron extinguidas pasada la medianoche.

En la extinción del incendio fueron movilizados en total 5 agentes, 9 brigadas, 8 motobombas, una pala y 3 helicópteros.

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La consellería do Medio Rural ha insistido en que el teléfono 085 está a disposición de los ciudadanos en caso de que detecten algún incendio, y que también hay un teléfono anónimo y gratuito, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.

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