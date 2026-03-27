Extinguido un incendio forestal en A Laracha que afectó a 33,5 hectáreas
En el operativo participaron tres helicópteros y ocho motobombas, entre otros medios
Europa Press
Un incendio forestal declarado este jueves en el municipio de A Larachaquedó extinguido en las últimas horas, según ha informado la Consellería do Medio Rural, tras afectar a unas 33,5 hectáreas de terreno.
El fuego se inició pasadas las 16.00 horas de este jueves en la parroquia de Caión, y acabó afectando a 19,5 hectáreas de monte arbolado y 14 hectáreas de monte raso. Las llamas quedaron extinguidas pasada la medianoche.
En la extinción del incendio fueron movilizados en total 5 agentes, 9 brigadas, 8 motobombas, una pala y 3 helicópteros.
La consellería do Medio Rural ha insistido en que el teléfono 085 está a disposición de los ciudadanos en caso de que detecten algún incendio, y que también hay un teléfono anónimo y gratuito, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.
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