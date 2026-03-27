La rana que 'salvó' a una parroquia de Ordes: la insólita historia del animal que este sábado tiene su propia fiesta en Lesta

Las fiestas gallegas suelen girar en torno a la comida. Hay, por ejemplo, festejos en los que se preparan más de 70.000 filloas y otros en los que el queso es el protagonista de la jornada.

Existen muy pocos, sin embargo, en los que el motivo principal sea homenajear a un anfibio. Es el caso de la V Festa da Ra de Santo Antón de Lesta, que este sábado 28 de marzo llenará Ordes de comida, bebida y mucha música para celebrar el pasado reciente del territorio.

Según anuncia el cartel del festejo, la parroquia contará con una carpa que protegerá al público de las condiciones climatológicas y que acogerá, dicen los organizadores, "moita troula". Bajo ella, se dispondrá un banquete con delicias gallegas a cargo de la Pulpería Guerra, que sacará a relucir todo su arte en la preparación del pulpo para colmar al vecindario.

Los asistentes también podrán disfrutar de regalos y bebidas, y pasar el sábado en un ambiente festivo que invitará a charlar y a echar algún baile. El precio para los adultos será de 40 euros, pero el pase para los niños de entre 6 y 11 años costará la mitad y, los de 5 años o menos, tendrán entrada gratuita.

Una 'heroína' de 5 centímetros: el origen de la Festa da Ra de Santo Antón de Lesta

La Festa da Ra de Santo Antón de Lesta es un festejo muy reciente que cumple este año tan solo un lustro. Y es que su origen se basa en un acontecimiento igual de próximo en el tiempo: el plan de construir un vertedero en esta pequeña parroquia, que la llenaría de residuos y olores.

Los vecinos se oponían radicalmente al proyecto, que parecía que se iba a llevar a cabo a pesar de su reticencia. Fue entonces cuando la ranita de San Antonio (Hyla arborea) apareció bajo los focos y 'salvó' a este rincón de Ordes del depósito que, hasta ese instante, parecía algo inevitable.

La identificación del anuro en Lesta por parte de un equipo de biólogos, sin embargo, zanjó de un plumazo el debate sobre el vertedero. Y es que esta especie de anfibio se encuentra protegida debido al declive de su población, que se extiende principalmente por el norte de la Península Ibérica y algunas zonas meridionales.

El motivo no es otro que la desaparición de su hábitat, normalmente zonas húmedas, y por la contaminación de las aguas con insecticidas agrícolas. Por ello, que apareciera fue para Lesta un doble júbilo: una buena noticia para el medioambiente y el fin de un proyecto que el vecindario no deseaba.

En agradecimiento al animal, los residentes de la parroquia decidieron poner en marcha la Festa da Ra de Santo Antón de Lesta. En ella conmemoran el suceso, que les 'libró' de convivir con un punto de gestión de residuos junto a sus casas.

Cada año, tal y como ocurrirá este 28 de marzo, se reúnen para disfrutar de un festín creado a modo de homenaje. Y para recordar que los dichos a veces se cumplen: las cosas pequeñas -esta rana no suele superar los 5 centímetros- pueden traer grandes alegrías.