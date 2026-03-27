La alcaldesa de Teo denunciará el escrache y la Plataforma Stop planta de residuos insiste: exceso de ruido y polvo en Cacheiras

La polémica por la planta de gestión de recursos de la construcción a emplazar en Cacheiras, entre A Torre y Feros, sigue en el candelero. En las últimas horas arreciaban los testimonios de los vecinos y miembros de la Plataforma Stop Planta de Residuos, subrayando que no solo aumentará la inseguridad y el ruido por el tránsito del triple de tráileres en la zona, sino que sus viviendas ya se han devaluado entre un 50 y un 60 por ciento. Además, la alcaldesa se plantea denunciar el escrache sufrido tras la concentración de los afectados ante el consistorio.

De esta forma, la regidora apuntaba que se reservaba "las acciones legales pertinentes", y su intención es interponer la denuncia en los próximos días por el hostigamiento, insultos, persecución y un tirón que sufrió en el brazo al salir del pleno, y durante la concentración de los vecinos afectados, en presencia de menores.

Parecer de los residentes

En lo que atañe al parecer de los residentes, todos ellos coinciden en que, en su día, eligieron este entorno para construir sus casas y criar a sus hijos "porque é unha zona tranquila, onde vivir toda a vida", resumía la presidenta del colectivo Silvia Rama. Por su parte, la secretaria Vanessa Peña recuerda que, a principios de año, se reunieron con la asociación de vecinos que había en A Torre, "e presentáronse o responsable da empresa Midón, co seu representante legal e o enxeñeiro encargado do proxecto para explicar que xa contaban con todos os permisos, e que se non iniciaron a actividade polas condicións climatolóxicas, que non o permitían".

Así las cosas, la noticia corría como la pólvora, ganado en simpatizantes la plataforma. Entre ellos, Xaime Andrade, quien deja claro que "principalmente mercamos aquí pola tranquilidade e os servizos que había, pero tamén a nivel de colexios", augurando que "triplicarase o número de camións; eu teño tres nenos pequenos, e os camións pasan a gran velocidade". Jesús Freitas, a su vez, también valora "a tranquilidade e estar en contacto coa natureza, nun siutio distinto, relaxado" para argumentar su oposición a la planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición, al igual que Benito Muíño.

Escapando de la ciudad

Berta Trillo subraya que "eu vin vivir aquí precisamente escapando do ruído, da contaminación da cidade, buscando o contacto coa natureza", y lamenta que en las proximidades se levante una residencia de mayores "detrás das instalacións". De igual forma, aporta un dato: "Fixeron probas este verán, e o ruído foi insufrible; foi imposible estar fóra, no xardín ou na horta, con camións que te botan da estrada e sen beirarrúas".

Se sienten, además, "enganados polo Concello", porque se encontraron de sopetón con un proyecto del que nadie les había avanzado nada, si bien se tramitó siguiendo todos los pasos legales, y la competencia es autonómica.