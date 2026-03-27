Ames oferta 450 plazas en 10 campamentos de verano con actividades en diferentes localidades gallegas

El Concello de Ames oferta 450 plazas repartidas en 10 campamentos para este verano, que se desarrollarán en diferentes localidades gallegas y en el Aula da Natureza de Ames. Estas actividades tendrán lugar del 21 de junio al 24 de julio. El plazo de solicitud de plaza estará abierto desde el 30 de marzo hasta el 13 de abril, y las anotaciones se podrán tramitar presentando la ficha de solicitud a través del registro telemático, en el catálogo de trámites: campamentos 2026, o de manera presencial en los registros de cualquier administración pública adherida a la plataforma de intercambio registral (SIR).

Así, los niños de primero de Educación Primaria podrán acudir del 2 al 4 de julio a la Granja Escuela Bergando, en Negreira. Para este campamento se ofertan 40 plazas y el precio es de 105 euros. Para el alumnado de segundo de Educación Primaria se ofrece el campamento Corazón de Carballo, en Tomiño, del 1 al 3 de julio. En este caso también se ofrecen 40 plazas por un precio de 132 euros por persona. A su vez, los chavales de tercero de Educación Primaria podrán ir a la Granja Escuela El Kiriko, en Fornelos de Montes, del 20 al 23 de julio, con 40 plazas a 157 euros cada una, mientras que para los de cuarto de Primaria se ha programado la estancia en el campamento de Fervenzaventura, en Silleda, del 20 al 24 de julio. Disponen de 45 plazas con un precio de 206 euros por persona.

Quinto y sexto

Ya en lo que atañe a los pequeños de quinto de Primaria, disfrutarán del campamento de Muíños, en Narón, del 21 al 26 de junio. En este caso se ofertan 55 plazas con un precio de 192 euros por plaza. Por último, el alumnado de sexto de Primaria podrá acudir también al campamento de Muíños del 28 de junio al 3 de julio. Para este campamento también hay 55 plazas a un precio de 192 euros por persona.

Por otra parte, para el alumnado de primero de la ESO está dirigido el campamento de Abrente, en Portonovo, del 1 al 7 de julio. Para este campamento hay 35 plazas con un precio de 273 euros por plaza. El alumnado de segundo de la ESO podrá acudir al campamento de Mougás, en Oia, que se desarrollará del 8 al 14 de julio. Para este campamento también se ofertan 35 plazas a un precio de 287 euros por persona. Para la juventud de tercero de la ESO y bachillerato está programado el campamento Paisaxe II, en O Grove, del 7 al 13 de julio. En este caso se ofertan 45 plazas, con un precio de 279 euros por plaza.

Modalidad urbana

Y, además, el Aula da Natureza del Concello de Ames organiza dos turnos para su campamento urbano, que está dirigido a niños de 6 a 16 años. El primer turno se realizará del 29 de junio al 10 de julio, mientras que el segundo turno será del 13 al 24 de julio. Solo se puede optar a uno de los turnos. Se ofertan 30 plazas por turno y se llevarán a cabo de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 17.30 horas. El precio es de 158 euros.

La solicitud de plaza se realizará presentando la ficha de solicitud a través del registro telemático en la Sede electrónica del Concello o en los registros de cualquier administración pública adherida a la plataforma de intercambio registral (SIR). En caso de que sea necesario adjudicar las plazas mediante sorteo público, se asignará un número de participación que será publicado en las listas definitivas. El sorteo, si fuera necesario, se realizará a través de una aplicación informática. Destacar que el 10% de las plazas están reservadas para el departamento de Servicios Sociales para casos de emergencia social. Con el fin de facilitar la tramitación de los campamentos, una vez adjudicada la plaza, la matrícula quedará formalizada mediante el pago. El primer pago deberá efectuarse del 25 al 31 de mayo y el segundo pago podrá realizarse del 8 al 14 de junio. Para más información, se puede contactar con el Aula de la Naturaleza, llamando al número de teléfono 660 004 665 o enviando un correo electrónico a auladanatureza@concellodeames.gal o bien con la Concejalía de Mocidade, llamando al teléfono 616 083 229 (o escribiendo a xuventude@concellodeames.gal). El horario de atención de ambos departamentos será de 9.00 a 14.00 horas.