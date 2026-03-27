Rechazo unánime de la Corporación larachesa al proyecto para instalar una planta de biogás en Vista Alegre

La Corporación municipal de A Laracha expresó en el pleno ordinario celebrado este jueves su rechazo unánime, refrendado por los tres grupos municipales (PP, BNG y PSOE) al proyecto de instalación de una planta de biogás en el lugar de Vista Alegre, en la parroquia de Soandres, dejando clara su oposición a una iniciativa que generó una honda preocupación entre los vecinos.

La instalación proyectada contaría con una inversión de más de 8 millones de euros y generaría, según sus promotores, casi un centenar de empleos. Utilizaría unas sesenta mil toneladas anuales de residuos urbanos, agrícolas y ganaderos.

El alcalde, José Manuel López Varela, explicó la postura contraria del grupo de Gobierno a esta iniciativa, subrayando que "el Ayuntamiento defenderá por encima de todo los intereses vecinales y la protección del entorno".

En este sentido, también quiso trasladar un mensaje de claridad sobre el procedimiento administrativo, indicando que la Xunta "tiene la obligación legal de tramitar todos los proyectos empresariales que se presentan ante la Administración, que son analizados por los técnicos autonómicos con rigor y profesionalidad, especialmente desde el punto de vista ambiental", y qué serán los informes sectoriales y la evaluación ambiental los que determinen su viabilidad.

El regidor recalcó que este procedimiento "es garantista" y que solo salen adelante aquellas actuaciones compatibles con la protección del medio ambiente. Además, se comprometió a que, en el momento en el que el proyecto esté a exposición pública, el Ayuntamiento convocará a los vecinos a una junta informativa con la participación de personal técnico municipal, en la que se explicarán en detalle el proyecto y la postura municipal y se facilitará la presentación de alegaciones, incluyendo la elaboración de un modelo tipo para que cualquier persona pueda sumarse al proceso.

En el transcurso del pleno, varios vecinos tuvieron también la oportunidad de intervenir para expresar su preocupación y posicionamiento sobre esta cuestión. El alcalde agradeció su presencia y participación, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de actuar en defensa de los intereses generales de la ciudadanía.

Por otra parte, el pleno aprobó con carácter inicial la modificación puntual número 7 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una iniciativa estratégica orientada a adaptar el planeamiento urbanístico a las necesidades actuales del municipio.

El acuerdo salió adelante también con el respaldo unánime de la Corporación. Esta modificación permitirá ampliar los espacios destinados a usos educativos y dotacionales, reforzando las posibilidades de crecimiento de los centros de enseñanza y mejorando los servicios a la población.

El regidor destacó el potencial de un ámbito situado a la entrada de A Laracha, al lado de la AC-552, como localización idónea para la futura creación de un gran centro social y cultural con nuevas instalaciones, buenos accesos y amplio espacio de aparcamiento, llamado a convertirse en un referente en el término municipal.

El documento será sometido ahora a información pública durante dos meses, continuando así su tramitación conforme a la normativa vigente.

También se dio luz verde, por unanimidad, al plan especial del entorno de la iglesia parroquial de San Martiño de Lestón. En este caso la aprobación se eleva a definitiva, culminando la tramitación urbanística necesaria para avanzar en los trámites de una actuación estratégica para la segunda parroquia más poblada del municipio.

Este proyecto permitirá la creación de una nueva plaza pública con zona de estacionamiento, mejorando la accesibilidad peatonal y reorganizando las conexiones viarias en un punto clave.

La intervención contribuirá a reforzar la funcionalidad y la seguridad del espacio, además de poner en valor su papel como lugar de encuentro vecinal.

Con la única abstención del PSOE salió adelante la propuesta de interpretación de la nueva ordenanza fiscal 3.4 reguladora de la tasa por la recogida de basura, con el objetivo de poder aplicar, ya en el año en curso, una bonificación del 10% a aquellas viviendas que participen de forma activa en programas municipales dirigidos a proteger el medio ambiente a través de la correcta separación de los residuos.

Para poder beneficiarse de este incentivo es preciso darse de alta en el programa Ti tes a chave, para el empleo del contenedor marrón en los núcleos urbanos y el de compostaje doméstico en las viviendas rurales.

José Manuel López Varela avanzó que en los próximos días se abrirá el plazo de solicitud, que finalizará el 1 de junio, y que la rebaja anual se aplicará íntegra en el recibo del segundo semestre.

Finalmente, la Corporación aprobó por unanimidad la concesión de una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) al proyecto de creación de una nave industrial en el ámbito del parque empresarial promovido por la firma Rodríguez Amado (dedicada al sector de la fontanería en construcción y a las obras hidráulicas) en el parque empresarial larachés.

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Este incentivo supone que la empresa pasará de abonar 7.810 euros a tan solo 390 euros por este concepto, al tratarse de una actuación considerada de especial interés municipal, por contribuir al fomento del empleo y a la dinamización económica local.