Rueda sitúa al camping Huttopia Caminos de Galicia de Lalín como ejemplo de Galicia Calidade para impulsar el turismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, resaltó el compromiso del Gobierno autonómico con diversificar la oferta turística por todo el territorio e impulsar nuevos proyectos en el rural. Y lo hizo durante la inauguración del camping Huttopia Caminos de Galicia en Prado, Ayuntamiento de Lalín.

Rueda destacó que la instalación y su entorno es un ejemplo "do que é Galicia Calidade” y “das cousas que paga a pena apoiar”. Además, destacó el incremento de viajeros que eligen los campings para alojarse durante su visita en la tierra de los mil ríos, una “forma de turismo que colle todo o bo que ten Galicia”. Así, de los cerca de 9 millones de turistas que llegaron a la comunidad en 2025, 400.000 decidieron pernoctar en uno de estos establecimientos, lo que supone un 74% más que hace una década.

Desde la empresa

Según los responsables de la firma francesa Huttopia, este es "el punto de partida perfecto para explorar Galicia. Entre naturaleza, historia y cultura, disfruta de una parada ideal tanto para aventureros, peregrinos del Camino de Santiago como para quienes buscan tranquilidad. Grandes ciudades como Santiago de Compostela, Ourense, A Coruña, Pontevedra y Vigo están a menos de 1 hora y 20 minutos, y la gastronomía local, desde el cocido de Lalín hasta los mejores restaurantes de pulpo, te espera". Ofrecen, además de restaurante, piscinas y cabañas.

Comarca al alza

Al hilo, el geodestino Deza-Tabeirós fue el que más creció durante el pasado año en la comunidad. Esta zona de Galicia recibió en 2025 a cerca de 86.000 visitantes, lo que supone un 120% más que el año anterior.

La Xunta trabaja para que el sector turístico genere riqueza y empleo de calidad en toda la comunidad y durante todo el año con diferentes iniciativas. Entre ellas, los 4,5 millones en ayudas directas para que los establecimientos turísticos realicen mejoras en las instalaciones, de eficiencia energética o eliminen barreras arquitectónicas; los 2 millones de euros en apoyos a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para promover la restauración y mejora de infraestructuras turísticas del municipio, o diferentes medidas orientadas a impulsar proyectos enogastronómicos en la comunidad.