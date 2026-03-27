Trazo aumenta un 5% su presupuesto hasta los 4,3 millones

La Corporación de Trazo aprobó el presupuesto para 2026, que sube un 5 por ciento y alcanza los 4.390.000 euros, manteniendo la línea de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Uno de los aspectos más destacados de estos presupuestos es que el Ayuntamiento continúa manteniendo una situación de endeudamiento nulo, garantizando una administración solvente y responsable con la gestión de los recursos públicos. Este modelo, según el ejecutivo local, permite asegurar el funcionamiento de los servicios municipales sin comprometer el futuro económico de la entidad.

Partidas concretas

Los presupuestos de 2026 apuestan "con forza" por la mejora del municipio, destinando más de un millón de euros a inversiones reales (1.037.392,14 €), lo que representa alrededor del 23,6% del total del presupuesto. Este nivel de inversión sitúa a Trazo en una "clara dinámica de crecemento e modernización", manteniendo el esfuerzo inversor en niveles muy elevados.

El gasto corriente alcanza los 3,3 millones de euros, garantizando el correcto funcionamiento de los servicios municipales y reforzando áreas clave, como pueden ser los Servicios Sociales, con un incremento vinculado al Servicio de Axuda no Fogar (SAF); cultura y deporte; y atención directa a los vecinos. Además, se mantienen políticas de apoyo a la natalidad, como el cheque bebé, que asciende a 1.200 euros por niño, así como las subvenciones a asociaciones y clubes del municipio.