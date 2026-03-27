La Xunta desbloquea el plan contra inundaciones en Padrón tramitando la declaración de interés superior

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, confirmó al diputado autonómico y portavoz del PP de Padrón, Ángel Rodríguez Conde, que Augas de Galicia está tramitando la declaración de interés superior de la actuación conveniada con el Ayuntamiento de Padrón para minimizar el riesgo de inundaciones en el entorno del regato Tarrío... después de meses de espera y de dos requerimientos de documentación que, aseguran, "non foron contestados".

En una reunión mantenida este jueves, Ángeles Vázquez recordó que la anterior Corporación Municipal de Padrón, gobernada por el PP, había firmado con Augas de Galicia un convenio de colaboración con una inversión de tres millones de euros para reducir el riesgo de inundaciones en el municipio con cuatro actuaciones específicas: la mejora del espacio fluvial y el drenaje del río Sar en el cruce con la carretera AC-301, la mejora del espacio fluvial y el drenaje del regato Avelenda a su paso por Iria Flavia, la protección del margen derecho del río Ulla a su paso por Padrón y la mejora del espacio fluvial y el drenaje del regato Tarrío en el cruce con el ferrocarril.

También en el Pasteriza

Además de estas actuaciones, el plan ya identificaba una actuación para la mejora del regato de Pasteriza —afluente del río Sar—, en el lugar de Cambelas, como un proyecto a ejecutar.

Posteriormente, ya en 2024, el actual gobierno municipal del PSOE firmó una adenda a dicho convenio para actualizar las fechas de ejecución, pero desde entonces, y siempre según fuentes autonómicas, "negouse a achegar a documentación necesaria para avanzar coa tramitación do primeiro proxecto a licitar, o referente ao rego Tarrío".

Tras meses de espera y dos requerimientos formales remitidos desde la Xunta de Galicia a la Alcaldía sin recibir respuesta alguna, Rodríguez Conde considera que el regidor demostró “unha gran irresponsabilidade, ao poñer en risco un investimento de 3 millóns de euros”, simplemente “para buscar un enfrontamento coa Xunta de Galicia por intereses partidistas, en lugar de colaborar para axilizar as obras previstas”.

Compromiso autonómico

Según Rodríguez Conde, “a conselleira de Medio Ambiente está a demostrar un firme compromiso coa veciñanza de Padrón ao tratar de desbloquear un investimento millonario paralizado polo alcalde”, así como al ordenar el inicio de los trabajos preliminares para desarrollar los proyectos de Cambelas (Pazos) y Os Pasales (Lamas-Estramundi), para los que ya se está recabando información técnica.