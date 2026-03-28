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Accidente en Padrón: excarcelan a un herido tras una colisión frontal en la N-550

El accidente, ocurrido cerca de las 22:00 horas, movilizó a los servicios de emergencia, que atendieron a tres personas afectadas por el choque

Estado en que quedó uno de los vehículos siniestrados.

Estado en que quedó uno de los vehículos siniestrados. / Cedida

Susana López Carbia

Susana López Carbia

Padrón

Una persona tuvo que ser excarcelada en la noche de ayer tras quedar atrapada en un vehículo que colisionó frontalmente con otro en Padrón.

El accidente se produjo minutos antes de las 22.00 horas en el kilómetro 81 de la N-550, a la altura de la variante de Padrón.

Un particular avisó del siniestro a la central de emergencias del 112-Galicia, que solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro, el GES de Padrón y la Guardia Civil de Tráfico.

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A su llegada al lugar del suceso, los servicios de emergencias tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar a uno de los heridos. En total, tres personas necesitaron asistencia sanitaria.

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