Ames activa inicialmente sus presupuestos de 2026 al no presentarse la moción de censura

El Concello de Ames ha aprobado inicialmente los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 43,3 millones de euros, después de que este viernes expirase el plazo de 30 días naturales para que los grupos de la oposición, PP, BNG y Espazo Común, presentasen una moción de censura tras rechazar la cuestión de confianza que el alcalde, Blas García, había vinculado a las cuentas.

Así, el Gobierno local saca adelante de forma inicial el que será el presupuesto más alto de la historia de Ames, con un incremento de casi el 19% respecto a 2024. Las nuevas cuentas deberán permanecer ahora en exposición pública durante quince días y, en caso de presentarse alegaciones, estas tendrán que resolverse antes de su aprobación definitiva.

De los 43,3 millones de euros de presupuesto consolidado, 38,7 millones corresponden a las cuentas municipales y cerca de 4,6 millones a las de la Empresa Municipal de Augas de Ames (EPEL).

Según explica el alcalde amesano, las cuentas reflejan las prioridades de su Ejecutivo, fundamentalmente "o benestar e a cohesión social" del municipio, pero también la mejora de los servicios públicos. "Sobre todo, axudar a aquelas persoas que máis o necesitan e que noten que dende o Goberno de Ames estamos aí para axudalos", señala, al tiempo que defiende la solvencia del Concello y avanza que seguirán apostando por la movilidad, las instalaciones municipales o la eficiencia energética.

Pero, además, el regidor carga contra la oposición por no facilitar la aprobación de las cuentas a través de la cuestión de confianza. “Queda patente que xa non pensan na veciñanza e están centrados unicamente no horizonte electoral de 2027. Tras atrasar durante case dous meses a posta en marcha dos investimentos do orzamento máis elevado da historia do concello, e sen presentar ningunha alternativa, demostran que, a día de hoxe, nin PP nin BNG contan cun proxecto definido para Ames e tentan boicotear a acción do goberno por puro rédito electoral". Una actitud que García contrapone con la de la "esquerda responsable" que "facilitó" la aprobación de los presupuestos de Santiago.

Educación se lleva la mayor partida

Según el Gobierno socialista, las nuevas cuentas contemplan mejoras en infraestructuras deportivas y en movilidad urbana, con la adquisición de terrenos para aparcamientos públicos. En total, el Ayuntamiento destinará más de 8 millones de euros a inversiones, cerca del 21% del presupuesto.

Por áreas de gasto, la principal partida del presupuesto será Educación, que concentra el 17,3% del total, seguida de Bienestar comunitario, con el 15%; Servicios sociales, con el 8,4%; y Medio ambiente, con el 8,3%. A continuación figuran Seguridad y movilidad (7%) o Cultura (6,7%).

En el capítulo de ingresos, el Concello de Ames prevé recaudar 38,7 millones. Los impuestos directos suman 9,4 millones, el 24,5% del total, y siguen siendo uno de los pilares de la financiación municipal. Dentro de este apartado, el principal tributo es el IBI, que representa el 74,5%. Según el Gobierno local, este impuesto no se ha modificado y el incremento de ingresos responde a los nuevos inmuebles construidos en Ames.

Los impuestos indirectos alcanzan los 1,1 millones de euros y aumentan en algo más de medio millón de euros respecto al año pasado, en un contexto que el PSOE atribuye al dinamismo económico local y al mayor peso del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) por el interés inversor en el municipio.