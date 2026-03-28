Camariñas prolonga la senda peatonal de Lingunde

El Ayuntamiento de Camariñas acaba de poner en marcha las obras de la segunda fase de la senda peatonal de Lingunde. El objetivo principal de este proyecto es mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de la vía, creando un trazado seguro para los peatones en una carretera muy transitada por vecinos y visitantes.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 70.506 euros, financiados a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña, se desarrolla en el tramo final del margen izquierdo de la vía, dando así continuidad a la senda ya ejecutada con anterioridad.

Desde el Gobierno local destacan la importancia de crear un espacio preferentemente peatonal que garantice la accesibilidad universal.

Por este motivo, el pavimento de aglomerado asfáltico de la senda y de la calzada se ejecutarán a la misma rasante. La delimitación entre la zona de tránsito de vehículos y la destinada al tránsito de peatones se realizará mediante la colocación de una estructura prefabricada de hormigón.

Antes de proceder a la pavimentación definitiva, los trabajos contemplan la creación de una red de recogida y evacuación de aguas pluviales. Esta nueva canalización irá soterrada bajo la propia senda peatonal y contará con sus correspondientes alcantarillas y pozos de registro.

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Asimismo, para reforzar la protección de los viandantes y la integración paisajística, se instalará una barandilla de madera de pino rojo tratado, de un metro de altura. La intervención se completará con el repintado de las marcas viarias, la creación de un paso de cebra y la colocación de nueva señalización vertical.