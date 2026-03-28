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Evacuada en helicóptero una persona tras caer por un desnivel con su moto en Carballo

El accidente tuvo lugar en Pedra do Sal, en una zona de difícil acceso

Rescate en Pedra do Sal (Carballo)

Rescate en Pedra do Sal (Carballo) / Cedida

Europa Press

Carballo

Una persona tuvo que ser trasladada este sábado por el helicóptero Pesca II tras caer por un desnivel con su moto en el municipio de Carballo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 17.30 horas de este sábado en Pedra do Sal, en una zona de difícil acceso.

Por ello, fue necesario movilizar el helicóptero Pesca II, que trasladó al herido al aeropuerto, donde fue evacuado por una ambulancia al centro hospitalario de referencia.

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En el operativo también participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, la Guardia Civil de Tráfico y el Servizo Municipal de Protección Civil de Carballo.

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