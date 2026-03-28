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Evacúan en helicóptero a un trabajador que cayó desde una altura de 5 metros cuando talaba un árbol en A Estrada

El operario se encontraba en lo alto de un camión

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del 061.

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del 061. / Cedida

Europa Press

A Estrada

Personal de emergencias ha evacuado en la mañana de este sábado en un helicóptero medicalizado a un trabajador que se ha caído desde unos cinco metros de altura mientras talaba un árbol en A Estrada.

El accidente ocurrió en torno a las 11.00 horas de este sábado, según la información proporcionada por el 112 Galicia. Un particular dio el aviso de que un trabajador se había precipitado desde lo alto de un camión durante la tala.

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La central de emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladar al herido al hospital. También acudió la Guardia Civil hasta el punto.

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