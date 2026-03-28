La comarca lidera el POS+ social de la Diputación con el 54,3% del total y Carballo, Ames y Ribeira a la cabeza

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una nueva aportación del POS+Social, la línea específica del Plan Único destinada a financiar y fortalecer los servicios sociales municipales. Este año, el programa contará con un presupuesto de 8 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,3% más respecto a los 7 millones del pasado ejercicio. Y para los municipios de la comarca compostelana, se destinan 4.349.402 euros, el 54,3 por ciento del total.

Según explicó el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, "o POS+Social é un apoio clave para que os concellos poidan garantir servizos sociais próximos e de calidade, que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, persoas dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”. Por comarcas, la más beneficiada será la de Santiago (que incluye a la capital de Galicia), con 2,3 millones, seguida de la de Bergantiños, con más de un millón.

Municipios más beneficiados

Respecto a los municipios más beneficiados, lidera Carballo, 224.205 euros; con Ames en segundo lugar, 182.181 €; y Ribeira, 153.627 euros, en tercero.

A través de este fondo, los concellos podrán financiar programas y servicios como el refuerzo y ampliación del servicio de ayuda en el hogar, el servicio de comida a domicilio, actividades de acompañamiento y socialización, programas de conciliación familiar y laboral, servicios de fisioterapia y terapia ocupacional o ayudas directas a personas y familias en riesgo de exclusión. También se permite la contratación o refuerzo de personal técnico y administrativo de los servicios sociales municipales, así como inversiones en infraestructuras y equipamientos sociales que mejoren la atención a la ciudadanía.

El POS+Social nació en el año 2020 como respuesta al incremento de las necesidades sociales de los concellos durante la pandemia y, desde entonces, se ha consolidado como una de las líneas más importantes del Plan Único. Con el incremento de este año, la Deputación refuerza la capacidad de los municipios para prestar servicios esenciales y dar respuesta a una demanda social al alza.

Desde su creación

Desde su creación, la institución provincial ha invertido cerca de 54 millones de euros en esta línea, contribuyendo a fortalecer la red pública de servicios sociales en los municipios, especialmente en los de menor tamaño, que son los que tienen mayores dificultades para prestar esta labor debido a la escasez de recursos económicos y a la dispersión y envejecimiento de la población.

El presupuesto se distribuye entre los concellos de la provincia siguiendo los mismos criterios objetivos del Plan Único: población, superficie o dispersión territorial, entre otros. La mayor parte de los fondos se destinan a gasto corriente en el ámbito social (salarios, horas de servicio de ayuda en el hogar…), lo que permite financiar servicios esenciales del día a día que mejoran directamente la calidad de vida de la vecindad.

Senda en Frades

Además, en la misma sesión salió adelante, para regocijo del alcalde de Frades y tras quince años de espera, la finalización de la senda de Pontecarreira a Aiazo, una actuación de seguridad vial en la carretera DP-3802 (Ordes- Ponte Carreira), entre los pk 14,455 al 16,825 por el margen izquierdo (Frades), incluido en el Plan de Vías Provinciales. Incluye la construcción de una senda de 2.335 metros de longitud, con una anchura variable entre los 1,8 y los 2,5 metros dentro de la plataforma existente. Para eso, se aprovechará el espacio de la zanja existente y se ejecutará con zahorra y hormigón. Entre el firme de la calzada y el itinerario incluirá una franja de hormigón de 30 centímetros de anchura para conducir las aguas de escorrentía.