Ames exige explicaciones a Augas de Galicia debido a la turbidez del río Sar

Desde comienzos de semana se viene detectando una turbidez elevada e inusual en las aguas del río Sar a su paso por el municipio de Ames, situación que está generando una considerable alarma entre los vecinos, que piden explicaciones al Concello. Y, a su vez, el regidor ha decidido trasladarlo a Augas de Galicia.

Cabe señalar que no han recibido ningún tipo de comunicación oficial relativa a la situación descrita, ni por parte de Augas de Galicia, de Santiago o Acuaes, por lo que se desconoce el origen, que parece proceder de aguas arriba del término municipal.

Interpelación

Por todo ello, el alcalde Blas García solicito conocer si Augas de Galicia tiene constancia de esta situación y desde qué momento, que se les traslade la información disponible en relación con la misma, que se investigue la posible existencia de incidencias en las obras de la EDAR de Silvouta y que se adopten, con carácter urgente, las medidas correctoras necesarias para restablecer en el río Sar unas mínimas condiciones ambientales