Medio Ambiente
Ames exige explicaciones a Augas de Galicia debido a la turbidez del río Sar
Desde comienzos de semana los vecinos se han dirigido al Concello para pedir explicaciones
El regidor Blas García traslada sus dudas a la Xunta para que actúe y mejore la situación
Desde comienzos de semana se viene detectando una turbidez elevada e inusual en las aguas del río Sar a su paso por el municipio de Ames, situación que está generando una considerable alarma entre los vecinos, que piden explicaciones al Concello. Y, a su vez, el regidor ha decidido trasladarlo a Augas de Galicia.
Cabe señalar que no han recibido ningún tipo de comunicación oficial relativa a la situación descrita, ni por parte de Augas de Galicia, de Santiago o Acuaes, por lo que se desconoce el origen, que parece proceder de aguas arriba del término municipal.
Interpelación
Por todo ello, el alcalde Blas García solicito conocer si Augas de Galicia tiene constancia de esta situación y desde qué momento, que se les traslade la información disponible en relación con la misma, que se investigue la posible existencia de incidencias en las obras de la EDAR de Silvouta y que se adopten, con carácter urgente, las medidas correctoras necesarias para restablecer en el río Sar unas mínimas condiciones ambientales
- La Panorama suspende su primera actuación del año en Galicia: 'Supone un riesgo para el montaje y el espectáculo
- Área Central da la bienvenida a la primavera con un Super Weekend cargado de descuentos especiales
- La mercería de Santiago 'anclada en el pasado' donde las aprendizas de costura iban a estudiar botones
- El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
- Apartan a Luis Villares de la sala del TSXG que juzga las autorizaciones eólicas y la causa sobre la gestión público-privada del Cunqueiro
- Un anexo a la normativa de trabajos comunitarios podría salvar al jefe de la Policía de Teo
- Santiago reúne a más de veinte chefs Michelin para celebrar la despensa gallega
- Un incendio en una panadería de Santiago obliga a intervenir a los Bomberos: 'Se originó en el horno