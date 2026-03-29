Centos de persoas gozan en Frades coa Festa da Merenda
A tortilla é o produto estrela nunha xornada amenizada por DJ A30-60, a charanga BB+ e as orquestras Los Satélites e Olympus
Centos de persoas gozan este domingo na localidade de Aiazo, no concello de Frades, da XIX Festa da Merenda, nunha xornada na que o bo tempo quere acompañar.
A festa desenvólvese na área recreativa Os Pasos. É, segundo os organizadores, "unha das edicións máis concorridas da historia desta cita gastronómica".
Unha cita que xunta xente de todas as idades, sobre todo mocidade. Grupos de familias e peñas de amigos converten o recinto nun comedor aberto para xantar ao son da música e en boa compañía.
A Festa da Merenda non só congregou veciños e veciñas do municipio, senón tamén persoas chegadas de localidades da zona, como Ordes, Santiago de Compostela, Melide, Arzúa…
Os asistentes a esta festa tan popular poden degustar de forma gratuíta dende o mediodía unha gran merenda, na que reina a tortilla e, tras gozar coa sesión vermú amenizada polo DJ A30-60, xa pola tarde bailar coa charanga BB+. Tamén hai postos de polbeiras e cantina durante toda a xornada.
A partir das 18.30 horas actuarán as orquestras Los Satélites e Olympus.
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