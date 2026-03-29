El Concello de Ames prepara ya los dos primeros cursos que se impartirán en el Multifuncional de O Milladoiro

Tres años después de que comezase la construcción del Centro Multifuncional de O Milladoiro, por fin los trabajos llevan velocidad de crucero.

Tras la interrupción que sufrieron las obras, entre la rescisión del contrato a la anterior adjudicataria, Citania, y el encargo a Construcciones Iglesias Mera, que será la empresa que finalice la actuación, el Gobierno local confía en que ahora sí el proyecto llegue a buen término en los plazos previstos. La intención del Concello es poder inaugurar el edificio a lo largo del año, de manera que pueda entrar en funcionamiento en el último trimestre.

Una fecha que volvía a poner sobre la mesa el alcalde, Blas García, tras la visita que realizó al inmueble para supervisar el avance de las obras, en compañía de la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y del concejal de Obras, Gustavo Nieto. La visita fue guiada por personal técnico de la empresa adjudicataria de la actuación.

El alcalde Blas García y los concejales Gustavo Nieto y Ana Belén Paz visitaron las obras con personal de la adjudicataria, Construcciones Iglesias Mera

En estos momentos, mientras los operarios de Construcciones Iglesias Mera trabajan en el esqueleto del inmueble, el departamento de Promoción Económica prepara ya los dos primeros cursos que se impartirán en el Multifuncional, orientados a la formación y la promoción de personas con dificultades de integración laboral.

“Para nós esta actuación era prioritaria e irrenunciable. Despois dunha mala experiencia coa anterior adxudicataria do contrato, é unha gran satisfacción ver como a obra avanza de novo sen contratempos”, señaló Blas García sobre un centro que, como recordó, fue considerado uno de los proyectos más importantes de la estrategia de desarrollo vinculada a los fondos europeos, debido al carácter social e inclusivo que tendrá el centro, destinado a colectivos de jóvenes y de personas en riesgo de exclusión social.

Las obras de finalización del centro fueron adjudicadas a Construcciones Iglesias Mera por un importe de 1.097.700 euros.