A Laracha mellorará 1,4 quilómetros de estradas rurais en catro parroquias
Actuarase en varios núcleos de Torás, Vilaño, Soandres e Lestón
O Concello da Laracha licitou dous novos proxectos de mellora da rede viaria que afectan a catro parroquias, cun investimento de 165.000 euros.
En todos os casos as intervencións consisten na renovación do firme, o acondicionamento dos sobreanchos para incorporalos á plataforma da calzada e a mellora da sinalización, co obxectivo de reforzar a seguridade viaria.
As obras localízanse nos accesos á Braña en Torás, A Areosa en Vilaño, Borreiros e O Loureiro de Borreiros en Soandres e A Agrela, na parroquia de Lestón. Neste último lugar tamén se contemplan melloras na rede de abastecemento de auga para dotar co servizo ás últimas vivendas construídas.
En total serán mellorados aproximadamente 1.400 metros de lonxitude lineal da rede viaria en estradas localizadas en núcleos rurais.
Ambos proxectos están incluídos no Plan Único POS+, polo que serán cofinanciados pola Deputación da Coruña. O prazo de presentación de ofertas rematará o 7 de abril.
Melloras no porto de Caión
Por outra banda, o alcalde, José Manuel López Varela, e o presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantiveron un encontro en Caión no peirao da vila. Tamén participaron na reunión os concelleiros José Ramón Martínez Barbeito e Pablo Cambón, e a xefa de zona Centro-A Coruña de Portos de Galicia, Lorena Solana.
O percorrido que realizaron pola zona portuaria permitiu analizar sobre o terreo distintas necesidades e posibles actuacións orientadas á mellora das infraestruturas. En concreto, abordáronse cuestións relacionadas coa estrada de acceso ao porto, a sinalización viaria para aumentar a seguridade, a iluminación do recinto portuario co obxectivo de facilitar e reforzar a súa actividade diaria e a rede de recollida de augas pluviais no ámbito.
Durante a visita tamén se abordaron outras intervencións de mantemento nas instalacións que se consideran de interese para garantir o bo funcionamento do porto e reforzar as condicións de seguridade en todo o seu entorno.
As actuacións estudadas e consensuadas por ambas as partes, que se executarán en próximas datas, redundarán nunha mellora significativa tanto para os profesionais do sector pesqueiro que desenvolven a súa actividade en Caión como para o conxunto da cidadanía, xa que o porto constitúe tamén un espazo de esparexemento moi frecuentado pola veciñanza.
O Concello valora de xeito altamente positivo esta colaboración institucional con Portos de Galicia, subliñando a importancia de seguir avanzando en iniciativas que contribúan a reforzar a seguridade, a funcionalidade e a integración do porto na vida diaria da vila, consolidándoo como un espazo clave para o desenvolvemento económico e social da Caión en particular e do municipio da Laracha en xeral.
