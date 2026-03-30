La compañía Xeal abre sus puertas a alumnos de Cee para que conozcan sus procesos energéticos

Un grupo de 42 estudiantes de 2º de la ESO del CPR Plurilingüe Manuela Rial, de Cee, acompañados por su profesorado, realizó una visita formativa a las instalaciones de Xeal , la compañía que gestiona y explota dos fábricas de ferroaleaciones en esa localidad y en Dumbría.

La actividad se enmarca en el aprendizaje práctico de las materias de Tecnología y Física y Química, con el objetivo de acercar al alumnado a un entorno industrial real y relacionar los contenidos de clase con procesos y aplicaciones del mundo laboral.

Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo funciona la actividad empresarial de Xeal, comprendiendo mejor aspectos como la transformación de la energía, los materiales empleados en la industria, los procesos tecnológicos implicados en su producción y los sistemas de seguridad de la planta.

El recorrido incluyó explicaciones técnicas adaptadas a su nivel educativo, así como momentos de interacción en los que los participantes pudieron plantear preguntas y observar distintos procesos industriales en funcionamiento.

Para la dirección del centro educativo “la actividad fue valorada muy positivamente, tanto por el alumnado como por el profesorado, al considerarse una oportunidad única para conectar la formación académica con la realidad laboral, fomentando además vocaciones futuras en el sector”.

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Para Justo Trillo, director del área industrial de Xeal, “estas visitas permiten que los estudiantes comprendan de manera directa conceptos que ven en sus aulas. Cuando observan nuestros procesos energéticos, los materiales que utilizamos o los sistemas de seguridad, pueden relacionar teoría y práctica de una forma mucho más clara”.