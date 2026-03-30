Los concellos del área compostelana combaten la velutina con 5.500 nidos retirados y trampas que ya están "a tope"

“De la velutina vamos a seguir hablando durante muchos años", afirma rotundo el entomólogo Lolo Andrade, técnico de Protección Civil de Cambre y uno de los mayores expertos en el desarrollo de métodos para luchar contra la avispa asiática, presente en Galicia desde 2012 y que progresivamente ha ido colonizando toda la comunidad.

Pendientes de saber si 2026 será un año de mucha o poca velutina -habrá que aguardar a que esté más avanzada la primavera-, la Xunta prepara la nueva campaña de retirada de nidos, a la que están adheridos los 313 concellos gallegos. El programa permitió eliminar el año pasado más de 24.500 avisperos en toda Galicia, un 31% más que en 2024.

De ellos, 5.480 se situaban en Santiago y los concellos de su área de influencia, lo que supone el 22,3% del total. Los datos de los nidos neutralizados por municipios dibujan un mapa en el que la mayor presión se localiza en buena medida en los ayuntamientos del interior, con Santiago, Arzúa, Melide, A Estrada o Lalín con los registros más elevados.

La Xunta prepara una nueva campaña contra la avispa asiática en los 313 concellos gallegos, tras eliminar más de 24.500 nidos en 2024, un 31% más que el año anterior

A la cabeza de esta lista se encuentra la propia capital gallega, con 561 nidos retirados el año pasado. Le siguieron A Estrada, con 367; Arzúa, con 259; Lalín, con 232; Melide, con 222; Ribeira y Silleda, con 177 cada uno; Touro, con 163; O Pino, con 151; Ames, con 148 y Teo, con 140. Tras ellos destacan Boiro (134), Porto do Son (132), Ordes (123), Brión (115), A Baña (114), Vedra (113) o Muxía (112).

En todo caso, los datos indican que existe una mayor presión en el interior de la provincia -fundamentalmente, Santiago y concellos próximos- y en las comarcas de Deza (Lalín y Silleda) y Tabeirós-Terra de Montes (A Estrada), frente a las zonas del litoral, donde se alternan los concellos con un elevado número de nidos eliminados (Ribeira, Boiro o Porto do Son) con otros en los que los registros son muy bajos (como Camariñas, Laxe o Corcubión).

No obstante, los expertos llaman a no extraer conclusiones simplistas. “Que hubiese más retiradas en zonas del interior el año pasado no significa que las avispas se hayan concentrado en esa zona, simplemente que donde se retiran más nidos quedan menos que puedan llegar a fin de ciclo”, explica Lolo Andrade, que precisa que habrá que esperar a mayo "para tener una idea más clara de cómo va a ser la temporada de velutina".

Heladas de primavera, factor decisivo

La meteorología de la primavera será, en todo caso, decisiva. El experto recuerda que en temporadas anteriores “en abril tuvimos frío y heladas y eso acabó por afectar al néctar a las flores”, lo que provocó que muchas velutinas reinas muriesen por falta de alimento tras salir de la hibernación.

Aun así, el entomólogo puntualiza que ya ahora la actividad es intensa: “Por lo que me cuentan los apicultores y por lo que veo en las 200 trampas que ya tengo colocadas, las trampas están a tope y las reinas están saliendo de hibernar como todos los años”.

El experto subraya además la capacidad de resistencia de las reinas fundadoras durante el invierno. “Antes del invierno, las reinas buscan el invernáculo adecuado para que el agua no les afecte y resisten bien el frío”, resume, de modo que el factor clave para su supervivencia no tiene tanto que ver con las bajas temperaturas como con la disponibilidad posterior de alimento durante el arranque de la temporada.