CULTURA
'Imposible!?': el Mago Rafa promete una "experiencia asombrosa" en Cee
La cita es el sábado, 4 de abril a las 19.30 horas, en el Auditorio Baldomero Cores
Redacción
El Mago Rafa recala en Cee con Imposible!?, un espectáculo familiar pensado para sorprender y emocionar a públicos de todas las edades. La cita es el sábado, 4 de abril a las 19.30 horas, en el Auditorio Baldomero Cores.
Con una duración de 75 minutos, el Mago Rafa promete "una experiencia asombrosa diseñada para unir generaciones", reconocida como uno de los referentes imprescindibles de la magia familiar actual.
El espectáculo combina ilusión, humor y una gran participación del público, donde niños y adultos no solo serán espectadores, sino protagonistas de momentos mágicos que sucederán muy cerca de ellos.
Con más de tres décadas de trayectoria en el mundo del ilusionismo, el Mago Rafa propone "un show dinámico y participativo que convierte cada función en una experiencia única".
Venta de entradas
La función ha sido organizada con la colaboración del Concello de Cee y es una producción propia del Mago Rafa. Las entradas anticipadas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de www.entradium.com. El día del espectáculo estarán disponibles en taquilla, desde las 18.00 horas, a un precio de 15 euros.
- Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
- Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
- Santiago es el tercer concello más rico de Galicia, aunque lejos del nivel de renta de Oleiros
- El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
- El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
- Crónica social compostelana | Comida de amigos en la Festa da Uña
- Los precios de los combustibles en Santiago: dónde ahorrar al repostar este domingo de Semana Santa
- La industria láctea gallega, en el punto de mira: Pontón alerta de recortes y exige medidas a la Xunta ante la bajada de precios