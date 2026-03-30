'Imposible!?': el Mago Rafa promete una "experiencia asombrosa" en Cee

El Mago Rafa recala en Cee con Imposible!?, un espectáculo familiar pensado para sorprender y emocionar a públicos de todas las edades. La cita es el sábado, 4 de abril a las 19.30 horas, en el Auditorio Baldomero Cores.

Con una duración de 75 minutos, el Mago Rafa promete "una experiencia asombrosa diseñada para unir generaciones", reconocida como uno de los referentes imprescindibles de la magia familiar actual.

Cartel promocional del espectáculo del Mago Rafa en Cee. / Cedida

El espectáculo combina ilusión, humor y una gran participación del público, donde niños y adultos no solo serán espectadores, sino protagonistas de momentos mágicos que sucederán muy cerca de ellos.

Con más de tres décadas de trayectoria en el mundo del ilusionismo, el Mago Rafa propone "un show dinámico y participativo que convierte cada función en una experiencia única".

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