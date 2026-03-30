Ni un euro por entrar: el gran mercado de Pascua que arrasa a hora y media de Santiago

Con la llegada de la Semana Santa, muchos compostelanos buscan hacer una escapada, muchas veces a destinos lejanos como Londres o Marrakech. Sin embargo, si lo que se desea es vivir la Pascua en toda su expresión, no hace falta tomar ningún vuelo desde Compostela.

Y es que, a tan solo 1 hora y media en coche de la capital de Galicia, se celebra un año más un gran mercado de Pascua especialmente pensado para los más pequeños. En él, las familias podrán disfrutar de hinchables, animaciones, puestos de artesanía y una gran variedad de talleres, con entrada gratis y a orillas del hermoso río Miño.

Hablamos del mercado de Pascua del Parque de Lazer do Castelinho, en Vila Nova de Cerveira, un evento que tendrá lugar entre el 2 y el 4 de abril. Durante este periodo festivo, solo habrá que cruzar la frontera para pasar el día en un escenario perfectamente ambientado para la ocasión, con figuras de conejos, juegos tradicionales y dulces típicos con los que coronar la jornada.

Programa del mercado de Pascua de Vila Nova de Cerveira 2026

El mercado de Pascua de Vila Nova de Cerveira es un evento anual que reúne a numerosas familias durante esta época del año, que llegan atraídas tanto por la decoración que luce el parque como por todas las diversiones gratuitas que ofrece.

En 2026, las actividades se desarrollarán de 11.00 a 19.00 horas el 2 y el 3 de abril, y desde las 10.00 horas el día 4 (horario de Portugal). Serán tres jornadas llenas de propuestas para los más pequeños, que podrán, entre otras cosas, visitar un pequeño gallinero o recoger zanahorias para hacer sus propios muffins.

El evento comenzará el jueves con un taller de galletas de Pascua, en el que los niños podrán preparar sus propias pastas festivas. Al mediodía, habrá un actividad de corte creativo, así como el taller 'Manos en la tierra'.

La jornada contará con animación itinerante para acompañar el ambiente, una clase de espectáculo que se repetirá durante todos los días del evento. En la segunda jornada, el viernes, tendrá lugar uno de los platos más esperados de este plan tan especial para niños cerca de Compostela: un taller de cestas y una auténtica 'caza' de huevos de Pascua por el parque.

El último día del mercado será el sábado, cuando el programa se despedirá a lo grande. Para empezar, la apertura se adelantará una hora para realizar el workshop infantil 'Muffins de zanahoria' -donde los participantes aprenderán a elaborar sus magdalenas-, seguido de un cuentacuentos.

La temática de la repostería continuará a las 18.00 horas con la preparación de pasteles inspirados en Pascua. Estos dulces, junto a la tradicional Queima de Judas a las 23.30 horas en el centro histórico, serán el broche final del evento, que contará además con hinchables y más de una veintena de puestos de artesanía.

Asimismo, el recinto dispondrá de un pequeño gallinero, que les enseñará a los niños de dónde vienen los huevos. También habrá una plantación de zanahorias en la que podrán adentrarse para cosechar sus propias verduras, recogerlas y convertirlas en ingredientes para hacer sus dulces.

Desde Vila Nova de Cerveira, resaltan el valor de las "actividades pedagógicas y lúdicas" que han preparado para este año, así como su oferta artesana "con sabores tradicionales de la época festiva". Pero la suya, aunque interesante, no será la única cita a la que podrán optar los compostelanos durante estas fiestas.

Quienes no tengan hijos o prefieran una escapada más musical pueden cambiar Portugal por Padrón y disfrutar de la gran verbena que organiza el municipio del viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril. Durante este periodo, los asistentes podrán bailar al ritmo de algunas de las orquestas de más renombre de Galicia, como la Panorama, Olympus o París de Noia.