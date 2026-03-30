A Ponte Maceira se muda al centro de Negreira en forma de mural
Fernando Yáñez reproduce el viaducto medieval en un mural de 25 metros
Está situado en el aparcamiento de tierra de la Carreira de San Mauro
El conocido artista y muralista Fernando Yáñez ultima un mural de casi 25 metros de largo en la explanada para aparcar ubicada en la Carreira de San Mauro, Negreira. Cubrirá así el fondo de un inmueble que se encontraba bastante deteriorado, y que ofrece un escaparate privilegiado para los cientos de vecinos, visitantes y peregrinos que pasan cada día por esta calle, que forma parte del Camino de Santiago Fisterra-Muxía.
El pintor, que no ha querido revelar todavía el objeto de este impresionante mural, se empleó a fondo durante todo el fin de semana para perfilar la parte más importante del motivo, el propio puente que separa Negreira de Ames, y que tanta admiración provoca entre los turistas, en coche y autobuses, y peregrinos que se cada jornada se acercan a verlo. Hay que recordar que Afonso Eanes, la asociación barcalsa que celebra sus cincuenta años, va a emplazar también un mural con motivo de su efeméride, aunque se desconoce el motivo que plasmará.
Ferial en la zona
De esta forma, gana presencia un espacio único en el corazón de la villa, donde además se celebra cada año la Feira do Romámico. En esta edición, además, se ha decidido cambiar las fechas al 26, 27 y 28 de junio, buscando una afluencia que ha ido a menos en las últimas ediciones, cuando se organizaba en el mes de septiembre.
Trayectoria
Por su parte, Fernando Yáñez tendrá que posponer unos días la continuidad de su pintura, al tener compromisos para Semana Santa. Desde su llegada a Ribeira, hace una década, Fernando Yáñez (Lugo, 1978) hizo del arte su profesión, ejerciendo como docente en el colegio Galaxia y como monitor de talleres promovidos por el Concello, y su pasión, impulsando diversos proyectos que dejaron una huella imborrable. Es el caso del monumento a las víctimas del maltrato que está en la plaza Heroínas de Sálvora, el mural por el medio ambiente de la plaza de España o las reproducciones de Las meninas que todavía hoy se pueden ver por la ciudad. Hace un tiempo, la enfermedad que le diagnosticaron a uno de sus hijos, el pequeño Hugo de Brión, le llevó a orientar ese carácter creativo hacia un combate en el que busca darle visibilidad a dicha dolencia y reunir fondos para la investigación. Y bautizó esa lucha como Art for Dent
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