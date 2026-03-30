A Xunta destina máis de 145.000 euros a melloras na escola infantil da Laracha
Consistirán na renovación de pavimentos, aseos e carpinterías interiores, instalación de chan radiante e pintado integral do interior do edificio
A Xunta de Galicia investirá máis de 145.000 euros en obras de mellora na escola infantil pública autonómica da Laracha. O xerente do Consorcio Galego de Servizos e Igualdade, Perfecto Rodríguez, visitou o centro acompañado do alcalde, José Manuel López.
As obras, que contratará e executará o Concello, consistiran na substitución de pavimentos, en completar a instalación de chan radiante, no pintado integral do interior do edificio e na revisión e mellora das carpinterías interiores.
Así mesmo, renovaranse os aseos infantís e parte do mobiliario, entre outros traballos programados. As intervencións realizaranse principalmente durante o vindeiro verán, aproveitando o peche da escola por vacacións.
O xerente do Consorcio enmarcou esta intervención no compromiso da Xunta coa atención á infancia e o apoio á conciliación das familias, a través de investimentos de mellora nos centros de 0 a 3 anos ou tamén con medidas como a gratuidade.
Ao respecto, destacou que este é o cuarto curso consecutivo no que as familias galegas non teñen que pagar nada pola atención educativa dos seus fillos ou fillas, vaian a unha escola 0-3 da Xunta, dependente dun concello, de iniciativa social ou privada. "Grazas á gratuidade, Galicia lidera a taxa de escolarización no primeiro ciclo de Infantil cun 65%, 15 puntos por riba da media nacional", dixo.
A mellora deste centro da Laracha forma parte dun novo programa de intervencións en escolas infantís públicas de 0 a 3 anos toda Galicia, de titularidade municipal e autonómica. A Xunta destinará a estas actuacións preto de 980.000 euros procedentes do Fondo de Cohesión e Transformación Social (FCT).
Con estes fondos acometeranse actuacións de reforma, de ampliación, de renovación de cubertas e fachadas ou de equipamento, en función das necesidades que teñan os centros.
