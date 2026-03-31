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Aparece un hombre muerto dentro de un vehículo en Carballo

El cuerpo no presenta signos de violencia

Oficinas del 112-Galicia.

Oficinas del 112-Galicia. / Cedida

Europa Press

Carballo

Un hombre ha aparecido muerto este martes en el interior de un vehículo en la localidad de Carballo.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil de A Coruña, consultada por Europa Press, el varón fue hallado dentro de un coche y no presenta signos de violencia.

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Por el momento, se desconocen más detalles, ya que se están estudiando las circunstancias del suceso.

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