Aparece un hombre muerto dentro de un vehículo en Carballo

Un hombre ha aparecido muerto este martes en el interior de un vehículo en la localidad de Carballo.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil de A Coruña, consultada por Europa Press, el varón fue hallado dentro de un coche y no presenta signos de violencia.

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Por el momento, se desconocen más detalles, ya que se están estudiando las circunstancias del suceso.