GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Aparece un hombre muerto dentro de un vehículo en Carballo
El cuerpo no presenta signos de violencia
Europa Press
Carballo
Un hombre ha aparecido muerto este martes en el interior de un vehículo en la localidad de Carballo.
Tal y como ha confirmado la Guardia Civil de A Coruña, consultada por Europa Press, el varón fue hallado dentro de un coche y no presenta signos de violencia.
Por el momento, se desconocen más detalles, ya que se están estudiando las circunstancias del suceso.
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