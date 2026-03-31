Vedra quiere adaptar su Casa das Artes para centro de día a compartir con Boqueixón

El regidor de Vedra, el popular Carlos Martínez, acaba de reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para presentarle el proyecto de un centro de día público del que carece el municipio. Se ubicaría en la actual Casa das Artes, y estaría abierto a los vecinos de Boqueixón, dada la proximidad con la parroquia de Sergude. En total, tendría aforo para 48 plazas, en caso de elegirse la fórmula de jornada completa, siempre en pro de la conciliación.

El alcalde de Vedra, izquierda, Carlos Martínez, estrecha la mano del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la reunión / Concello

Precisamente, este es uno de los objetivos que busca el regidor, "porque trátase dun recurso moi demandado que non temos, aínda que colaboramos con asociación como Agadea para prestar unhas horas de atención a nosa veciñanza". Continúa recordando que, en una sociedad como la actual, "hai xente que traballa durante todo o día, ou polo menos a metade do día, e non pode atender aos seus maiores ou persoas con problemas de saúde", explica.

Mano a mano

Respecto a la colaboración con Boqueixón, las instalaciones están muy cerca de la parroquia vecina de Sergude, "e sempre que podemos intentamos xuntar esforzos entre os dous concellos". Con Rueda, asimismo, abordaron posibles programas en los que tendrían cabida las pertinentes ayudas, ya que el precio de la reforma, con IVA, rondaría los 700.000 euros. La elección de la Casa das Artes, el antiguo Museo Paz Camps, en San Fins de Sales, respondería a que los usuarios de los cursos de pintura y manualidades que alberga se podrían derivar a otras dependencias municipales.

Además, el actual inmueble podría ampliarse, y también aumentar su aforo en caso de que los usuarios optarán por la jornada partida

Aspecto exterior del futuro centro de día en la Casa das Artes de Vedra, en San Fins de Sales / Concello

Alerta por robos

Sin salir del Ayuntamiento vedrense, la Administración local alerta de que en las últimas jornadas «estanse producindo varios roubos en locais sociais da zona, o noso Concello de Vedra incluído». Y entre el botín de los cacos, parece que se llevan «sobre todo ferramentas e maquinaria», aperos que se custodian en la mayoría de las casas y galpones del entorno. «Prégase extremar, no posible, as medidas de seguridade», aportan las mismas fuentes. En este municipio se dieron, a finales del año pasado, varios robos, incluyendo los de la ya tristememte popular Banda del Volvo.