El cocido de Km 0 que ha conquistado a Amancio Ortega: un siglo de tradición a 1 hora de Santiago

Aunque en Santiago hay numerosos restaurantes en los que disfrutar de un buen cocido, son pocos los que cuentan con uno de los sellos de calidad más importantes: el tiempo. Concretamente, más de un siglo de historia funcionando con las mismas recetas, que han conquistado desde a los peregrinos más cansados hasta al que es actualmente el hombre más rico de España.

Amancio Ortega, el fundador de Inditex, ha sido uno de los comensales que se han acercado al Mesón de Crecente para saborear este plato típico gallego. Y no lo ha hecho una, sino dos veces seguidas, demostrando que la cocina popular puede estar a la altura de los platos más lujosos.

Así es el Mesón de Crecente, el restaurante junto al Camino que cocina como hace 100 años

Situado en la aldea de San Pedro de Mera, a poco más de una hora de Santiago, el Mesón de Crecente tiene fama de hacer uno de los mejores cocidos de Galicia. Todo le acompaña para ello: una receta que ha sido puesta a prueba por tres generaciones familiares y unos productos de km 0 que lo convierten en uno de los pocos establecimientos que no depende de proveedores.

Loli Lamas, cocinera y propietaria, no pisa un supermercado para abastecer su despensa. Todo lo que sirve en su local procede de su huerta y de sus establos, donde se encuentra el mayor protagonista de este famoso cocido: el cerdo.

El lacón, con su cachucha y sus chorizos, se hace lentamente entre las paredes de piedra del local desde las 9 de la mañana junto a otras carnes como la ternera. También las verduras, recogidas ese mismo día del terreno, requieren paciencia para ponerse tiernas y jugosas, y acompañar un menú que comienza con los típicos fideos cocidos en el caldo.

En cada gesto entre los fogones, Lamas replica paso a paso una receta centenaria, la que hacía su suegra y, antes que ella, la suegra de la misma. Aquella primera mujer que puso el germen de esta tradicional casa de comidas en 1925, cuando comenzó a compartir su buen hacer desde la propia cocina de su casa.

Hoy, el establecimiento sigue siendo un calco bastante aproximado de esa casona del siglo XX a la que los parroquianos se acercaban para llenar el estómago. Sus vistosos azulejos de colores y sus vigas rústicas de madera continúan acompañando a los comensales y elevando la experiencia que supone sumergir la cuchara en el Mesón de Crecente.

Desde la cocina, llega el olor del cocido, que borbotea junto a otras recetas que ya son marca de la casa. Lamas es capaz de atender hasta seis ollas -muchas de ellas de barro-, que esconden otras de las especialidades del mesón, como los poliños tomateiros, el galo campero y carnes de caza como el corzo.

Dicen los que los han probado que el cocido y el gallo son "una delicia" y que tienen sabores "absolutamente inigualables". Los postres no se quedan atrás, especialmente su flan y su requesón, ni los entrantes de embutidos caseros con los que van abriendo boca.

Todos ellos son platos hechos con mimo, lo que, probablemente, sea lo que de verdad acaba conquistando al cliente. La honestidad de una cocina que no entiende de fortunas, sino tradición, tiempo y abundancia.