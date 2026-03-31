El Concello de Boqueixón aglomera un tramo de 650 metros en la carretera de Engas a Donas

El Concello de Boqueixón acaba de aglomerar la carretera que une la aldea de Engas (Codeso) con la parroquia de Donas. Un tramo de 650 metros, de gran circulación y por el que pasa el servicio de transporte escolar. Proximamente se ejecutará otro tramo del vial entre Sucira y Donas, de 440 metros de longitud, en el que también se aplicará aglomerado. Se trata de una actuación para la que la Administración local Concello ha reservados otros 49.000 euros.

Obras previas

De esta forma, “seguimos avanzando na mellora dos servizos ás parroquias”, apunta en regidor, quien recuerda que "hai unhas semanas tamén se actuou na mellora dos servizos na localidade de Zaramacedo, na parroquia de Lamas. Unha tripla actuación de mellora do saneamento, recollida de pluviais e firme do viario na que o Concello de Boqueixón investiu 27.000 euros", aportaba el regidor, Ovidio Rodeiro.