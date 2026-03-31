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La Semana de la Salud de Santa Comba incluirá charlas sobre musicoterapia familiar y alimentación antiinflamatoria

Se prolongará del 10 al 18 de abril, con actividades sobre cuidado del cuerpo y la patologías mentales

Serán impartidas por los especialistas Vaneza Pérez, Sanuel Lois, Damián Cairo y Yasmina Rodríguez

Autoridades y técnicos en la presentación del programa Naturalmente Fortes, llevado a cabo por el Concello de Santa Comba en 2025

Autoridades y técnicos en la presentación del programa Naturalmente Fortes, llevado a cabo por el Concello de Santa Comba en 2025 / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Santa Comba

El Ayuntamiento de Santa Comba organiza una nueva edición de la Semana da Saúde en torno al 7 de abril, Día Mundial de la Salud, bajo el lema 'Coidarse hoxe é gañar saúde mañá'. La iniciativa incluye actividades sobre cuidado del cuerpo, salud mental, bienestar familiar y alimentación, que se celebrarán del 10 al 18 de abril en distintos espacios municipales, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y la prevención.

Las jornadas destacan la importancia de detectar señales de alerta y mantener una relación consciente con el propio cuerpo. La concejala Estefanía Calvelo señala que estas actividades buscan implicar a la población en el cuidado diario de su salud.

Suelo pélvico

El programa comenzará el 10 de abril con una sesión sobre suelo pélvico, de 18.00 a 19.30 horas en el gimnasio municipal y a cargo de Vanesa Pérez, fisioterapeuta especializada en Uroginecología. El 11 habrá actividades sobre salud mental de 11.00 a 12.00 horas, en la casa de la cultura impartida por Daniel Lois (y que se repetirá en el mismo horario y foro el día 18). Ese mismo día 11 será el turno del psicoterapeuta Damián Cairo para disertar sobre 'Musicoterapia en familia', en la Casa do Pozo, de 17.00 a 18.30 horas. Y el 12 se ofrecerá una charla sobre alimentación antiinflamatoria, con Yasmina Rodríguez, del departamento de Nutrición de Fegadem, de 11.00 a 12.00 en la casa de la cultura.

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Anotaciones

La programación cuenta con la colaboración de la asociación local Unha amiga sabe ver que precisas unha aperta, y de la Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem). Anotaciones antes del 8 de abril por WhatsApp 682 764 257.

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