La Casa da Cultura do Milladoiro de Ames acogerá el ciclo Abril de Cine 2026 con 'Rondallas', 'Romería' y 'Sirât'

El auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro de Ames acogió la presentación de una nueva edición del ciclo de cine Abril de Cine para este 2026, que dará comienzo el próximo 9 de abril y que está enmarcada dentro de la programación diseñada por el departamento de Cultura. Durante todo este mes se proyectarán tres películas del panorama cinematográfico gallego, todas ellas los jueves, a partir de las 20.00 horas, en el auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro. Las entradas para 'Rondallas', 'Romería' y 'Sirât' ya están disponibles en la Billeteira Electrónica do Concello de Ames.

Así, el próximo jueves, 9 de abril, a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro con la proyección de la película de producción gallega 'Rondallas', con actores como Javier Gutiérrez, María Vázquez, Carlos Blanco o Tamar Novas, entre otros, participan en esta comedia dramática en torno a la tradición de las rondallas en una pequeña villa pesquera. Además de la proyección, se contará con la participación de la actriz María Vázquez.

Carla Simón

La semana siguiente, el jueves 16 de abril, también a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro, se proyectará 'Romería'. Esta película dramática, dirigida por Carla Simón, narra la historia de Marina Piñeiro, una joven huérfana que viaja a Vigo para obtener información sobre su padre biológico. Un recorrido que le permite conectar con su pasado familiar y reconstruir el relato familiar.

Cerrará el ciclo, el jueves 24 de abril, la aclamada película del gallego Óliver Laxe 'Sirât'. Nominada a los premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor película internacional y en la de Mejor sonido, esta pieza gira en torno a un padre que viaja al Sáhara, acompañado de su hijo pequeño, para buscar a su hija mayor, desaparecida en una fiesta rave hace meses. Del mismo modo que los otros dos filmes del programa, Sirât se proyectará en el auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro a las 20.00 horas.

A la puesta de largo asistieron el regidor, Blas García, y la técnica del departamento de Cultura, María Vázquez.

Más cine en noviembre

Además de este ciclo en el mes de abril, como cada año el Concello de Ames, también a través del departamento de Cultura, organiza un programa de cine en el mes de noviembre. En esta edición, se proyectarán tres piezas en gallego: 'As liñas discontinuas', 'San Simón' y el documental 'Ao son da nova regueifa', de Manolo Maseda.